53-Jährige fährt in Höchstädt bekifft Auto

Eine Zivilstreife der Polizei greift in Höchstädt eine Autofahrerin auf. Wie sich herausstellte, hatte sie zuvor Cannabis konsumiert.

Eine 53-jährige Autofahrerin war am Mittwochabend in Dillingen unter Cannabiseinfluss unterwegs. Gegen 19.20 Uhr stoppte eine Zivilstreife der Polizei Dillingen die Autofahrerin in der Ulrich-Tengler-Straße. Nachdem die Beamten bei ihr drogentypische Auffälligkeiten feststellten und ein Drogenschnelltest einen vorhergehenden Cannabiskonsum bestätigt hatte, untersagten sie ihr die Weiterfahrt und stellten ihren Fahrzeugschlüssel sicher. Die 53-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihr droht nun ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot, teilt die Polizei mit. (AZ)