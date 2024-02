Höchstädt

18:00 Uhr

Ab jetzt hat die Tochter in der Höchstädter Frauenarztpraxis das Sagen

Plus Cornelia Salm-Hoogstraeten übernimmt in Höchstädt nicht nur die Räumlichkeiten, das Team und alle Patientinnen. Auch die bisherige Chefin, ihre Mama Elvira Jelesch, bleibt noch mit an Bord.

Von Simone Fritzmeier

Elvira Jelesch strahlt vor Glück, wenn sie über ihre Arbeit erzählt. Es sprudelt nur so aus ihr heraus. Jeder Tag sei ein Geschenk, sie bekomme auch nach all den Jahren kaum genug davon. "Mein Beruf ist einfach wunderbar. Ich darf von Anfang an das Leben begleiten. Das ist einfach faszinierend", sagt sie lächelnd. Ihre Augen glänzen, Elvira Jelesch wird emotional bei dem Gedanken, wie lange sie schon diese Reise erleben dürfe. Noch mehr berührt sie aber eine andere Tatsache, wie sie sagt: "Dass meine Conny hier ist, ist einfach das Schönste".

Denn seit Anfang des Jahres ist ihre Tochter Cornelia Salm-Hoogstraeten in ihre Fußstapfen getreten und hat die Frauenarztpraxis in der Herzog-Philipp-Ludwig-Straße in Höchstädt übernommen. Damit ist nicht nur die Versorgung aller Patientinnen gesichert, sondern auch ein nahtloser Übergang garantiert. Denn Mutter und Tochter sind ein eingespieltes Team, und: "Ich bin froh und dankbar, dass die Mama mich auch noch weiter in der Praxis unterstützt", sagt Cornelia Salm-Hoogstraeten. Und dann strahlt auch sie über das ganze Gesicht, wenn sie beschreibt, warum auch sie den Beruf der Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe gewählt hat.

