Am Höchstädter Schloss soll ein Spielplatz für die ganze Region entstehen

Plus Der Bezirk Schwaben plant ein Vorzeigeprojekt mit Blick auf das Wahrzeichen der Stadt - für Menschen mit und ohne Behinderung. Auch ein Amphitheater wird diskutiert.

Von Simone Fritzmeier

Eine breite Rutsche, noch mehr Bäume als Schattenspender, Spielzeuge aus naturnahen und wetterbeständigen Materialien, ein Fußballtor oder Handballfeld auf der Wiese, Sitzmöglichkeiten und Schaukeln. Und das alles mit Blick auf das schöne Schloss. Was Kristina Reicherzer und Stefanie Kautz vom Bezirk Schwaben am Montag bei der Stadtratssitzung in Höchstädt vorstellen, klingt nicht nur vielversprechend, sondern begeistert die Stadträte. Die Vertreterinnen des Bezirks stellen erste Ideen und Planungen für einen Spielplatz auf der Rückseite des historischen Gebäudes vor. Es ist aber längst nicht nur ein Spielplatz. Dieses Projekt soll, so erklären es die beiden Frauen, "das Schloss zu einem Kultur- und Begegnungszentrum für ganz Region machen". Der Schwerpunkt liegt dabei auf Familien und Menschen mit Behinderung. Der Spielplatz soll barrierefrei gebaut werden. Reicherzer: "Der inklusive Spielplatz ist ein Teil unseres Gesamtprojektes für die Region. Es soll ein Vorzeigeprojekt werden und das Schloss Höchstädt steht dabei im Mittelpunkt."

Kommt auch ein Amphitheater nach Höchstädt?

Die komplette Maßnahme übernimmt der Bezirk Schwaben in Kooperation mit dem Landkreis Dillingen und der Stadt Höchstädt. Aktuell sind 750.000 Euro allein vom Bezirk für den Spielplatz vorgesehen. "Aber wir hoffen, dass wir nicht alles aufbrauchen, man weiß ja nie", sagt Stefanie Kautz und erklärt, dass im nächsten Schritt eine Ausschreibung sowie ein Ideenwettbewerb für die Gestaltung im Frühjahr gestartet werden. "'Wir hoffen, dass wir im Herbst über konkrete Entwürfe diskutieren können und dann wissen, wohin die Reise geht - auch finanziell", so Kautz weiter. Man setze dabei unter anderem auf das Leader-Programm, Fördermittel und auch Sponsoren.

