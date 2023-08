Ausstellung in Höchstädt: Abstraktes und Reales auf Augenhöhe

Die Künstler Arnold Suiter und Ursula Roll stellen in der Schlosskapelle aus

Werke der beiden Künstler Ursula Roll und Arnold Suiter sind jetzt in einer Gemeinschaftsausstellung in der Höchstädter Schlosskapelle zu sehen. Deren Arbeiten beeinflussen sich, wie bei der Vernissage deutlich wurde, trotz oder gerade aufgrund ihrer Verschiedenheit positiv. Der Betrachter findet hier die faszinierenden, fotorealistisch anmutenden Gemälde Suiters in Kombination mit abstrakten, farben- und lebensfrohen Bildern von Ursula Roll. Die geradezu gegensätzlichen Malstile, die jeweils auf ihre eigene Art berühren, begegnen sich in dieser besonderen Ausstellung auf Augenhöhe.

Bei der Vernissage in der vollbesetzten Schlosskapelle, zu der das Kulturforum der Stadt Höchstädt eingeladen hatte, freute sich Zweier Bürgermeister Stephan Karg sehr über die Vielzahl der Gäste. „Dies ist für uns Ansporn, weiterhin unsere beliebten Kunstausstellungen abzuhalten“, so Karg. Die Laudatorin Margot Marquardt zeigte in ihrer Rede die Intentionen der beiden Künstler anschaulich und lebendig auf. Die musikalische Umrahmung gestaltete Michael Leuckel auf dem Tenorhorn.

Kräftige Farbtöne dominieren in den Bildern von Ursula Roll

In den abstrakten Bildern Ursula Rolls dominieren im Allgemeinen kräftige Farbtöne. Meist experimentiert die Künstlerin intuitiv-spontan mit diversen Materialien, Farbsubstanzen und Maltechniken. Ihre Motivation ist es, Lebensfreude und die Energie des Schaffensprozesses auf die Leinwand zu übertragen, erläuterte die Laudatorin Margot Marquardt. Rolls Arbeiten sollen den Betrachter zum Verweilen einladen, seine Phantasie anregen und Emotionen hervorrufen. Es soll immer wieder ein Neuentdecken sein.

Der Meitinger Maler Arnold Suiter ist bekannt für seine beeindruckenden und ausdrucksstarken Werke. In seinen Bildern beschäftigt sich der Künstler mit Themen wie Menschen und Natur, der Schöpfung und allen Facetten des Lebens. Suiters markanter fotorealistischer Stil wird durch seine persönliche Note geprägt. Dabei gelinge es ihm, auf eine ausdruckstarke Weise, tiefgründige Botschaften zu vermitteln, die das Publikum regelrecht in ihren Bann ziehen und in eine eigene Welt entführen, erläuterte Marquardt. Seine Fähigkeit, Emotionen und Gedanken in Bilder und Zeichnungen zu integrieren und so eine Verbindung zwischen Kunst und Betrachter herzustellen, sei beeindruckend.

Die Schau in Höchstädt ist bis zum 24. September zu sehen

Die Kunstausstellung läuft bis 24. September 2023 und ist täglich außer von montags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die Künstlerin und der Künstler sind abwechselnd jeden Sonntag während der Laufzeit zwischen 14 und 17 Uhr in der Schlosskapelle anwesend. Der Eintritt für diese Ausstellung ist frei. (AZ)

