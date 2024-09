Auto brennt in Höchstädt – 25.000 Euro Schaden

Am vergangenen Dienstagmorgen ist in der Oberglauheimer Straße in Höchstädt ein Pkw ausgebrannt. Der 51-jährige Fahrer war gegen 7 Uhr in Richtung Höchstädt unterwegs, als laut Polizeibericht sein Auto blockierte und sich nicht mehr beschleunigen ließ. Er stellte das Fahrzeug ab, um die Ursache festzustellen. Dabei bemerkte er, dass der Wagen unter der Motorhaube brannte. Die freiwillige Feuerwehr Höchstädt rückte daraufhin an, um den Brand zu löschen. Es wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.