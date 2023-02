Bahnsteigerneuerung: Höchstädter Bahnhof mehrmals vollständig gesperrt

Wegen der Bauarbeiten gibt es bis voraussichtlich Mitte September auf der Donautalbahn Einschränkungen im Zugverkehr.

Wegen einer Bahnsteigerneuerung im Zuge des barrierefreien Umbaus kommt es am Bahnhof in Höchstädt ab dem 5. März bis voraussichtlich Mitte September zu Einschränkungen im Zugverkehr. In der Nacht von Samstag, 4. März, auf Sonntag, 5. März, wird der Bahnhof Höchstädt vollständig gesperrt. Die letzten beiden Zugpaare zwischen Donauwörth (Abfahrt um 23.02 Uhr und 0.02 Uhr) und Dillingen (Abfahrt um 23.27 Uhr und 1.25 Uhr) entfallen, wie das Dillinger Landratsamt mitteilt, ebenso wie die erste Fahrt am 5. März von Donauwörth nach Dillingen (Abfahrt um 4.45 Uhr).

Nicht alle planmäßigen Anschlüsse können erreicht werden

Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Aufgrund der längeren Fahrzeit der Busse können sowohl in Donauwörth als auch in Ulm nicht alle planmäßigen Anschlüsse erreicht werden. Der Ersatzfahrplan ist ab dem 1. Februar auf der Homepage von Agilis (http://www.agilis.de/strecken/abweichungen/) abrufbar. Auch in der Fahrplanauskunft unter www.bahn.de und im Bayern-Fahrplan werden die Änderungen eingearbeitet.

Es steht nur ein Gleis zur Verfügung

Ab dem 5. März bis zum Abschluss der Arbeiten im September 2023 wird am Bahnhof in Höchstädt nur ein Gleis zur Verfügung stehen, weshalb die planmäßig dort stattfindenden Zugkreuzungen auf die benachbarten Bahnhöfe verlegt werden müssen. Dies hat zur Folge, dass in diesem Zeitraum einige Züge zwischen Ulm Hauptbahnhof und Donauwörth zu abweichenden, teils früheren Zeiten verkehren.

Diese können bereits dem derzeit gültigen regulären Fahrplan von Agilis entnommen oder in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de und im Bayern-Fahrplan abgerufen werden. Da im genannten Zeitraum keine Züge entfallen, kann nach Angaben des Landratsamts auf Schienenersatzverkehr verzichtet werden.

Während der Pfingst- und Sommerferien 2023 wird der Bahnhof Höchstädt voraussichtlich vollständig gesperrt sein, sodass die Züge zwischen Blindheim und Dillingen entfallen und durch Busse des Schienenersatzverkehrs ersetzt werden. Die Ersatzfahrpläne hierzu werden rechtzeitig veröffentlicht. (AZ)

