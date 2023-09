Höchstädt

18:00 Uhr

Baustellen-Stadt Höchstädt: Wann es wo zu Sperrungen kommt

Plus In Höchstädt wird an vielen Ecken und Enden gebaut. Größtes Projekt ist die "kleine Umgehung", die Verlängerung der Anton-Wagner-Straße. Das ist der Stand.

Von Simone Fritzmeier

Georg Winter sagt deutlich: "Das wird happig." Mindestens sechs Wochen werden die Lutzinger Straße und der Schipfelring in Höchstädt teils zeitgleich gesperrt. Dann müssen die Verkehrsteilnehmer weiträumige Umleitungsstrecken und längere Fahrzeiten in Kauf nehmen. "Natürlich wird das knackig und zu Stoßzeiten ärgerlich, aber die Maßnahme lohnt sich allemal", betont der Höchstädter Landtagsabgeordnete. Der Grund dafür ist der Umbau der Anton-Wagner-Straße. Ein Projekt, das auf Winters Initiative auf den Weg gebracht worden ist. Es ist ein großer Baustein eines Verkehrspakets, das für die Donaustadt geschnürt wurde. "Eine schnelle, wirksame Entlastung von dem vielen Verkehr und eine gute Anbindung von Höchstädt an das überörtliche Netz waren von Anfang an mein Ziel. Letzteres ist bereits erreicht", sagt Georg Winter bei einem Termin vor Ort. Die schnelle Verkehrsentlastung – unabhängig von den B16-Plänen im Norden – soll nun auch mit der Anton-Wagner-Straße erreicht werden. Ist das die kleine Umgehung?

"Kleine Umgehung" in Höchstädt: Sperrung ab Höhe Lidl

Georg Winter schüttelt den Kopf und nennt das Beispiel Lückenschluss. Anfangs mehr als umstritten – und heute? "Der Lückenschluss hat einen riesigen Entlastungseffekt – sowohl der regionale als auch der überregionale Verkehr wird übernommen", so Winter. Spätestens mit der anstehenden Sperrung werde spürbar, wie er entlastet.

