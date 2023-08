Höchstädt

Bischof Bertram: "Die Kirche hier in Höchstädt lebt"

Plus 500 Jahre Stadtpfarrkirche: Der Gottesdienst mit Bischof Bertram Meier ist der Höhepunkt eines viertägigen Feier-Marathons. So kommt das Fest bei den Gästen an.

Von Berthold Veh

Innen ist die Höchstädter Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt eine Großbaustelle. Bei der Feier des 500. Weihejubiläums steht dort immer noch das Gerüst, das für die Renovierung des Gotteshauses notwendig ist. Im Gegensatz dazu präsentiert sich die Pfarrgemeinde als ziemlich lebendig. Die Stadtpfarrkirche ist beim Festgottesdienst anlässlich ihrer Einweihung vor 500 Jahren so gut besucht wie seit Jahren nicht mehr. Mehr als 600 Menschen sind an Mariä Himmelfahrt zum Pontifikalamt mit Bischof Bertram Meier gekommen. In Höchstädt werde es anschaulich, dass die Kirche heute "eine Großbaustelle" und im Umbruch sei, sagt Meier. Eines werde aber an diesem Festtag deutlich. "Die Kirche hier in Höchstädt lebt", betont der Bischof.

Die Solisten Annette Sailer, Ursula Maria Echl, Andreas Saal und Robert Wörle verstärkten den Höchstädter Kirchenchor und den Kammerchor Calypso. Foto: Berthold Veh

Der Festgottesdienst an Mariä Himmelfahrt ist der Höhepunkt eines viertägigen Feier-Marathons, mit dem die Pfarrgemeinde an die Einweihung der Stadtpfarrkirche vor 500 Jahren erinnert. Stadtpfarrer Daniel Ertl sagt, es sei für ihn "eine überwältigende Freude", so viele Gläubige begrüßen zu dürfen. "Sie sind das geistliche Haus", das die Pfarrkirche ausmache. Den Gottesdienst zelebrieren auch die aktuellen und früheren Höchstädter Pfarrer Donatus Uzoagwa, Alois Zeller, Marko Cvitkusic, Alois Roßmanith und Martin Jung aus Deisenhofen mit. Die weiteste Anreise hat dabei Pfarrer Marko aus dem kroatischen Sisak auf sich genommen. "Ich habe hier als Stadtpfarrer eine wunderschöne Zeit erlebt und möchte den Menschen aus Höchstädt und Umgebung Danke sagen, die in den vergangenen Jahrzehnten Pfarrgemeinden in Kroatien unterstützt haben", sagt Cvitkusic. Er fühle sich in der Stadtpfarrkirche "wie Zuhause". Die Feier des 500. Weihejubiläums sei ein ganz besonderes Ereignis.

