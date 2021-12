Höchstädt

CSU Höchstädt wirft SSV Höchstädt "politische Ausgrenzung" vor

Plus Die CSU wirft der SSV Höchstädt vor, dass sie politisch nicht unabhängig agiere. Sportvereinsvorsitzender Jakob Kehrle spricht von einem Angriff und Falschaussagen.

Von Simone Bronnhuber

In ihrem Stadtbrief will die Höchstädter CSU ihre Meinungen und Ideen für „eine moderne, innovative Stadtpolitik“ den Bürgerinnen und Bürger näherbringen. So steht es im Grußwort der vierten Ausgabe, die online zu lesen ist und auf Papier in Höchstädt verteilt worden ist. Geschrieben vom CSU-Ortsvorsitzenden und Stadtrat Thomas Häußler. Auch Jakob Kehrle, Freie-Wähler-Stadtrat und Vorsitzender des Sportvereins, hat solch einen Stadtbrief in seinem Briefkasten gefunden. Und was er darin unter anderem gelesen habe, sei für ihn ein „Angriff“, wie er am Montagabend bei der letzten Stadtratssitzung in 2021 beim Tagesordnungspunkt Informationen sagt – und damit zum Jahresabschluss noch mal für Zündstoff im Höchstädter Gremium sorgt.

