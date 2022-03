Das ist das Programm der Fit for Job in Höchstädt im Jahr 2022

Am 7. Mai findet die Berufsinformationsmesse in Höchstädt statt. 85 Unternehmer informieren über Karrierechancen im Landkreis Dillingen. So sieht das Programm aus.

Die Berufsinformationsmesse „Fit for Job“ ist bei den Angeboten der Berufsorientierung für junge Menschen im Landkreis Dillingen nicht mehr wegzudenken. Dies wurde gerade im vergangenen Jahr deutlich, als die Messe aufgrund der Corona-Pandemie nur digital stattfinden konnte. „Die Wahl des passenden Ausbildungsberufs oder Studiums ist eine schwierige und nachhaltige Entscheidung, die das ganze Leben prägen kann. Die Berufsinformationsmesse „Fit for Job“, die am 7. Mai 2022 in Höchstädt stattfindet, hilft dabei jungen Menschen, sich zu orientieren, welcher Beruf oder Studiengang am besten zu den eigenen Vorstellungen, Interessen und Neigungen passt“, informiert Landrat Leo Schrell in einer Pressemitteilung.

Gleichzeitig freut sich der Landrat, dass die Messe nach den aktuellen Entwicklungen und damit auf Wunsch zahlreicher Aussteller als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden kann. „Gerade mit dem Blick auf die Fachkräftesituation und den demographischen Wandel ist die „Fit for Job“ damit auch ein wichtiger Baustein der regionalen Unternehmen für die Gewinnung junger Nachwuchskräfte“, so Schrell.

Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistung

„Mit einer herausragenden Beteiligung von rund 85 Ausstellern aus Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistung sowie Behörden, Bildungseinrichtungen, Institutionen und Initiativen wird die Leistungsstärke unserer heimischen Wirtschaft eindrucksvoll sichtbar“, freut sich Landrat Leo Schrell über das hohe Interesse seitens der Wirtschaft. Hermann Kleinhans, Agenda21-Beauftragter des Landkreises Dillingen betont, dass die Messe den Jugendlichen aus dem Landkreis sowie der unmittelbaren Region, die in den nächsten Jahren vor der Berufswahl stehen, eine wichtige Informationsplattform biete.

Mit dem Ende der Schulzeit fragen sich viele junge Menschen: Was kommt als nächstes? Eine Ausbildung, ein Studium? Welcher Weg passt zu mir am besten? Welcher Beruf würde mir Spaß machen? „Zu diesen Fragen gibt die „Fit for Job“ zahlreiche Hilfestellungen. Mit einer Bandbreite von rund 150 Ausbildungsberufen und knapp 40 dualen Studiengängen, die unmittelbar in Heimatnähe angeboten werden, erhalten die Schülerinnen und Schüler umfassende Informationen zu spannenden und herausfordernden Berufen in den unterschiedlichsten Branchen“, informiert Kleinhans. Gemeinsam sehen daher Schrell und Kleinhans in der „Fit for Job“ einen wesentlichen Baustein in der Fachkräftesicherung des Landkreises.

Ein umfassendes Messekonzept mit strikten Hygieneauflagen

Christian Weber von der Wirtschaftsförderstelle des Landratsamtes informiert, dass die Organisatoren gemeinsam mit weiteren Partnern in zahlreichen Vorgesprächen und Abstimmungsprozessen unter Beachtung der derzeit geltenden Auflagen und strikten Hygieneregeln ein umfassendes Messekonzept erarbeitet haben, um die Messe als Präsenzveranstaltung durchführen zu können. So steht es in der Pressemitteilung. „Wesentliche Änderungen zu den Veranstaltungen in den vergangenen Jahren wird sein, dass mit der Einführung eines kontrollierten Zugangs zum Messegelände auch drei Zeitslots eingeführt wurden, mit denen die Besucherinnen und Besucher nach vorheriger Ticketbuchung einen begrenzten Aufenthalt auf der „Fit for Job“ erhalten“, so Weber.

Konkret müssen sich alle Besucher der Messe vorab registrieren und dazu ein kostenloses Ticket auf der Homepage der „Fit for Job“ unter www.fitforjob-dillingen.de buchen. „Zudem wurde die „Fit for Job“ am Messetag von 9 bis 15 Uhr ausgeweitet, damit möglichst viele Schülerinnen und Schülern an der Messe teilnehmen können. Ergänzend dazu wird es zur Besucherlenkung ein Einbahnstraßensystem in der Nordschwabenhalle, der Messehalle „Das Handwerk“ sowie der Berufsschule geben.“ Im erweiterten Konzept sieht Christian Weber insbesondere zwei Vorteile: Neben der Einhaltung der Abstandsregeln ermöglicht eine begrenzte Teilnehmerzahl pro Zeitfenster auch fundierte und entspannte Gespräche zwischen den Schülern und den Ausstellern.

Ein crossmediales Werbekonzept erstellt

„Aufschluss und umfassende Hinweise zum Ablauf der diesjährigen „Fit for Job“ bieten neben der Homepage, auf der tagesaktuell alle wesentlichen Informationen zu entnehmen sind, die weiteren Werbemittel, die über das Agenda21-Büro erstellt wurden“, informiert Christian Weber. Wie in den Vorjahren werde es ein crossmediales Werbekonzept geben, um die Schülerinnen und Schüler umfassend auf die „Fit for Job“ vorzubereiten. Insbesondere das Schule-Wirtschaft-Netzwerk Dillingen leiste hier nach Ansicht von Weber in seiner Rolle als Multiplikator einen außerordentlichen Beitrag. Dazu erläutert Günter Hirschmann, Geschäftsführer des Netzwerks Dillingen, dass die „Fit for Job“ die perfekte Plattform für die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern biete, sich gezielt über die differenzierten Berufsbilder, deren Voraussetzungen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren.

Daher habe man sich, so Hirschmann, auch bewusst dazu entschieden, dass die Eltern weiterhin ihre Kinder auf der Messe begleiten können. Dazu müsse jedoch im Vorfeld ebenfalls ein personifiziertes Ticket gebucht werden. „Für die zielgerichtete Ausrichtung des Messekonzeptes haben wir von den Besuchern der letzten Jahre viel Zuspruch erfahren“, betont Hirschmann. Daher war es ihm ein wichtiges Anliegen, an der Grundkonzeption der „Fit for Job“ weiterhin festzuhalten. Insbesondere die Gespräche zwischen den Jugendlichen und den Auszubildenden der Unternehmen tragen nach Hirschmanns Meinung dazu bei, dass die jungen Menschen ein Gefühl dafür bekommen, welcher Beruf den eigenen Fähigkeiten, Begabungen und Neigungen am ehesten entspricht. Deshalb passe der Slogan „Endlich alles klar!“, mit dem die Organisatoren für die Veranstaltung werben, hervorragend zur Zielstellung der „Fit for Job“, so Hirschmann, Weber und Kleinhans unisono.





76 Bilder Das gab es auf der Fit for Job zu entdecken Foto: Dominik Bunk

In den Präsentationsflächen rund um die Nordschwabenhalle, der Berufsschule und der eigens errichteten Messehalle „Das Handwerk“ sieht Hermann Kleinhans das Erfolgsrezept der Messe. Schon traditionell beteiligt sich auch das Handwerk mit einer eigenen Messehalle, in der insgesamt zehn Innungen sowie die Kreishandwerkerschaft Nordschwaben und die Handwerkskammer für Schwaben die Vielfalt an zukunftsfähigen Ausbildungsmöglichkeiten im Handwerk zu präsentieren.

Christoph Schweyer, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Nordschwaben, freut sich bereits im Vorfeld auf zahlreiche Schülerinnen und Schüler, die in der Messehalle die attraktiven Berufsbilder des Handwerks erleben und entdecken können. "Unser Handwerk bietet jungen Menschen beste Zukunftsaussichten: Eine ungebrochen hohe Nachfrage, eine deutlich niedrigere Arbeitslosenquote als in den meisten akademischen Berufen, hervorragende Möglichkeiten sich selbständig zu machen, weiterzuentwickeln oder einen etablierten Betrieb zu übernehmen. Plus gute Verdienstmöglichkeiten, die denen von Hochschulabsolventen nicht nachstehen. Die Kombination aus komplexem Fachwissen, technischem Know-how und manuellen Fertigkeiten ermöglicht es Handwerkerinnen und Handwerkern, täglich zu Problemlösern und Innovationstreibern zu werden. Handwerk liegt in der Natur des Menschen“, so Schweyer.

Für Schülerinnen und Schüler im Landkreis Dillingen

Zur Zielgruppe der „Fit for Job“ zählen Schülerinnen und Schüler der 7. bis 10. Klassen der Mittelschulen und der Realschulen, der 10. bis 12. Klassen der Gymnasien und die Schüler, die derzeit ein Fachober- bzw. eine Berufsoberschule besuchen. Weitere Informationen im Internet: www.fitforjob-dillingen.de.

Im Überblick: Samstag, 7. Mai, von 9 bis 15 Uhr, in der Nordschwabenhalle, Berufsschule und Messehalle „Das Handwerk“ in Höchstädt.

Jeder Besucher, jede Besucherin muss sich vorher registrieren und ein kostenloses Ticket unter www.fitforjob-dillingen.de buchen. Es wird empfohlen, sich mindestens 30 Minuten vor Einlass „einzuchecken“. Nach dem Check-in erhalten die Besucher ein spezielles Armband und damit den Zugang zur Messe. Themen des Vortragsprogramms: Chancen und Karrieremöglichkeiten für (Fach)Abiturienten/Abiturientinnen) im Handwerk, Duale Studienmöglichkeiten im Überblick, Online bewerben – wie geht das?, Durchstarten mit einer dualen Ausbildung, Kreativ, Nachhaltig, Modern – Starte deine Ausbildung im Handwerk, Bewerbertraining: Wie bewerbe ich mich richtig?, Berufsfachschulen Ernährung und Versorgung, Kinderpflege, Sozialpflege Höchstädt – Für Berufe am und mit Menschen, BS plus: Während der Ausbildung zur Fachhochschulreife. (pm)