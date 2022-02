Höchstädt

vor 35 Min.

Das kostet eine Baumbestattung in Höchstädt

Plus Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth hat im Stadtrat die Gebühren für Baumbestattungen vorgestellt. Diese ist inzwischen auch in Höchstädt möglich.

Von Cordula Homann

Die Baumbestattungen in Höchstädt sollen je nach Platz in zwei Halbkreisen oder in einem Halbkreis um bereits bestehende Bäume am Kriegerdenkmal beginnen. Wie Maneth weiter sagte, könnten zwei Urnen übereinandergesetzt werden. Die Urnen selbst werden aus abbaubarem Material bestehen. Ein Einzelurnengrab kostet 440 Euro, ein Doppelurnengrab 840 Euro. Die Laufzeit beträgt 15 Jahre.

