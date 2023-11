Höchstädt

17:30 Uhr

Das sind Höchstädts Baustellen

Plus Bei der Bürgerversammlung der Stadt wird nicht nur über die aktuelle Verkehrssituation gesprochen. Es geht auch um zu wenig Parkplätze und einem fehlenden Fußgängerweg.

Von Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

Ein Krautgarten, der beinahe einem Waldstück ähnelt. Eine Straße, die im Winter schlecht bis gar nicht geräumt wird. Aber auch ein Fußweg entlang der B16, der bei Nacht nicht gut ausgeleuchtet ist. Das sind nur einige Themen, die die Menschen, bei der Bürgerversammlung am Montagabend ins Höchstädter Spitalforum ansprechen. Große Probleme gibt es nicht, werden zumindest am Abend nicht erwähnt. Rund 60 interessierte Frauen und Männer - plus Stadträte und Rathausmitarbeiter - sind gekommen, um erst die Ausführungen von Bürgermeister Gerrit Maneth zu hören und dann persönliche Anliegen loszuwerden.

So etwa auch Wilhelm Mayr. Er schildert die aktuelle Verkehrssituation in der Vogteistraße in Höchstädt. "Dieser Zustand ist nicht tragbar", sagt er. Vor allem dann, wenn in der ohnehin schon engen Straße etwa mehrere Kombi-Fahrzeuge parken. "Man sieht nichts. Das ist lebensgefährlich, wenn man rausfahren will", so Mayr weiter. Er wünscht sich, dass zusätzliche Parkplätze geschaffen werden. Er hat auch schon eine Idee, zumindest gebe es eine freie Grünfläche, die man möglicherweise umwandeln könnte - oder? "Das ist nicht so einfach", entgegnet Bürgermeister Maneth. Die Grünfläche sei Teil eines Bebauungsplanes, so einfach abändern dürfe man das nicht. "Da müssten wir das große Fass über das Landratsamt aufmachen und dann weiß ich noch nicht, ob wir am Ende einen Parkplatz bekommen", so Maneth. Aber er betont, dass er die Situation in der Vogteistraße "im Fokus" hat.

