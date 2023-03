Höchstädt/Deisenhofen

06:30 Uhr

Die Kindergartengebühren in Deisenhofen werden erhöht

Plus Ein Höchstädter Stadtrat stimmt als einziger im Gremium dagegen. Bei der Sitzung werden auch zwei neue Mitarbeiterinnen der Verwaltungsgemeinschaft vorgestellt.

Von Simone Fritzmeier

Alles wird teurer - dieser Satz klingt fast schon abgedroschen. Auch wenn er stimmt, besser noch: Alles ist teurer geworden. Das merkt nicht nur die Privatperson, sondern auch eine Kommune. Erst recht, wenn die Haushaltskasse nicht an Plus überquillt, wie etwa in Höchstädt. Derzeit wird das umfangreiche Zahlenwerk für das Jahr 2023 erarbeitet. Das ist Fakt, erklärte Bürgermeister Gerrit Maneth am Montag bei der Stadtratssitzung: "Wir haben in diesem Zuge auch unsere Kindergartengebühren genauer angeschaut. Im Finanz- und Grundstücksausschuss sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir eine Gebührenerhöhung vornehmen wollen."

