Mann wird bei Unfall in Deisenhofen verletzt

Ein 44-Jähriger muss nach einem Unfall in Höchstädts Ortsteil Deisenhofen ins Krankenhaus. An den beteiligten Autos entsteht Totalschaden.

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Dienstag gegen 8.40 Uhr im Höchstädter Stadtteil Deisenhofen gekommen. Ein 62-jähriger Autofahrer bog von der Steinheimer Straße aus Richtung Ortsmitte kommend in zu engem Bogen nach links in die Kreisstraße DLG 15 ein. Im Einmündungsbereich kollidierte er frontal mit dem Wagen eines 44-Jährigen. Dieser zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gefahren werden. An beiden Autos entstand jeweils Totalschaden in Gesamthöhe von ungefähr 33.000 Euro. Die Unfallwagen mussten abgeschleppt werden. Für die Maßnahmen vor Ort waren die Feuerwehren Höchstädt und Deisenhofen mit insgesamt 20 Einsatzkräften, berichtet die Polizei. (AZ)