Der Mesner wird jetzt neuer Höchstädter Bürgermeister

Die Pfarrei Mariä Himmelfahrt bereitet Stephan Karg nach seinem mehr als 26-jährigen Dienst einen herzlichen Abschied.

Die Höchstädter Stadtpfarrkirche ist am Sonntag so gut gefüllt wie seit Wochen nicht mehr. Und das, obwohl der sonntägliche Gottesdienst nicht am Vormittag, sondern nachmittags stattfindet. Der Anlass ist ein besonderer: Mesner Stephan Karg wird nach einer Dienstzeit von mehr als einem Vierteljahrhundert verabschiedet. Am Freitag, 1. März, tritt der 52-jährige CSU-Politiker sein Amt als neuer Höchstädter Bürgermeister an. Bei seinem Abschied ziehen ehemalige Stadtpfarrer und weitere Geistliche mit den Ministranten in die Stadtpfarrkirche ein.

Am Altar stehen der frühere Stadtpfarrer Rainer Kuhn, bei dem Karg 1996 seine Laufbahn als Mesner begonnen hat, und die Seelsorger Alois Roßmanith, Alois Zeller und Donatus Uzoagwa. Den Gottesdienst zelebriert Stadtpfarrer Daniel Ertl. Und weil sich das Evangelium am Sonntag um den Weg der Jünger mit Jesu auf den Berg Tabor dreht, sagt Ertl, dass sich manchmal Wege auch trennen können. "Wir schauen voller Dank auf den Weg mit unserem Mesner Stephan Karg zurück", betont der Stadtpfarrer. 26 Jahre und zwei Monate habe der künftige Bürgermeister diese Aufgabe mit vollem Einsatz wahrgenommen. "Wir wünschen Dir viel Glück und Gottes Segen für Deine neuen Aufgaben", sagt Ertl dankbar.

Der Mesnerdienst war für den Höchstädter "eine Berufung"

Kargs Mesnerdienst sei kein Acht-Stunden-Job, sondern eine Berufung gewesen. Und es sei, so der Stadtpfarrer in seiner Predigt, so manches Opfer dabeigewesen, etwa jeden Sonntag aufzustehen und Dienst zu tun, wenn andere ruhen. Eine Ehrenurkunde und das silberne Mesnerabzeichen übergibt der Diözesanleiter des Mesnerverbandes, Klaus Probst, am Ende des feierlichen Gottesdienstes seinem scheidenden Kollegen.

26 Jahre und zwei Monate war Stephan Karg Mesner der katholischen Stadtpfarrei in Höchstädt. Foto: Berthold Veh

Der Dillinger Basilika-Mesner sagt, dass die Höchstädter Bürgermeisterwahl für Pfarreiangehörige vermutlich eine schwierige Entscheidung gewesen sei. Einerseits sei Karg eine geeignete Persönlichkeit für das Bürgermeisteramt, andererseits verliere die Pfarrei einen "herausragenden Mesner". Für Heiterkeit sorgt der Eppisburger mit der Bemerkung: "Es stimmt nicht, dass Stadtpfarrer Ertl heimlich gebetet haben soll, dass Stephan Karg die Bürgermeisterwahl verliert."

Probst: "Stephan Karg ist ein guter Brückenbauer"

Stephan Karg habe seinen Beruf 26 Jahre lang mit ganzem Herzen ausgeübt, betont Probst. Der bisherige Zweite Bürgermeister sei "ein guter Brückenbauer zwischen Kirche, Vereinen und Politik" gewesen und habe sich auch im Diözesanverband der Mesner eingebracht. Das Wirken Kargs würdigen auch die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Gabriele Hüttl und Kirchenpflegerin Hildegard Wanner. Sie stellen die "freundliche und wertschätzende Art" des langjährigen Mesners heraus. Die Sanierung und die Feier des 500. Weihejubiläums der Höchstädter Stadtpfarrkirche seien ihm zuletzt Herzensanliegen gewesen. Am Ende des Gottesdienstes erhält der neue Bürgermeister von Stadtpfarrer Ertl den Segen, anschließend feiert die Pfarrei den langjährigen Mesner bei einem Empfang im Höchstädter Pfarrheim.