Höchstädt

vor 3 Min.

Der Rohbau des neuen Asylbewerberheims in Höchstädt steht schon

Plus Rund 1,7 Millionen Euro kostet der Neubau in Höchstädt. 2018 ist das Asylbewerberheim dort abgebrannt. Das ist der aktuelle Baustand.

Von Simone Bronnhuber

Es tut sich was in Höchstädt - und das sieht man auch. Auf jeden Fall was den Wiederaufbau des Asylbewerberheims "An der Kohleplatte" betrifft. Der Rohbau steht, wie Rudolf Kimmerle, Chef der Kimmerle-Gruppe und Mann der Bauherrin, mitteilt. Im April 2018 ist das Asylbewerberheim Höchstädt niedergebrannt. Alle Menschen, die dort zu diesem Zeitpunkt untergebracht waren, konnten glücklicherweise gerettet werden. Das Gebäude stand stundenlang in Flammen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

