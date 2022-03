Deshalb ist das CSU-Schild an der Bank in Höchstädt nun illegal

Der Stadtrat hat eine neue Plakatierungsverordnung festgelegt. Unter anderem betrifft die das umstrittene CSU-Schild. Wie es damit nun weitergeht.

Das Schild, das an einer Bank, die auf dem neuen Herzogin-Anna-Rundweg in Höchstädt steht, angebracht ist, ist nicht zu übersehen. Auf schwarzem Hintergrund steht in weißer Farbe: „Mach mal ne Pause“. Darunter steht in dicken Buchstaben CSU, Ortsverein Höchstädt. Weil die Partei die Bank gestiftet hat, hat sie zugleich das Schild angebracht. Ende der Geschichte? Nein, nicht in Höchstädt.

Schon im Dezember hat die Bank samt CSU-Schild im Stadtrat für heftige Diskussionen gesorgt. Das sei Parteiwerbung lautete unter anderem der Vorwurf. Bürgermeister Gerrit Maneth erklärte damals bei der Sitzung, dass ihn die CSU vor der Installation gefragt habe, er aber auch nicht mit solch einem großen Schild gerechnet habe. Dennoch habe sich Maneth nicht daran gestört, wie er sagte. Er wollte es auch nicht wegmachen lassen - erst, wenn es einen konkreten Antrag dazu im Stadtrat gebe. Den gibt es jetzt. Sogar einen Beschluss.

22 Bilder Die Hängebrücke am Höchstädter Herzogin-Anna-Rundweg ist fertig Foto: Berthold Veh

Die Bank-Diskussion war der Auslöser

Denn am Montag hat das Gremium bei seiner Sitzung in der Nordschwabenhalle in Höchstädt eine neue Plakatierungsverordnung erlassen. Auslöser, so erklärt es auch Thomas Schmitt (CSU), der sich federführend um das Thema gekümmert hat, war die Bank-Diskussion. Er erklärt: "Wir hätten ein aufwendiges Verwaltungsverfahren deshalb anschieben können. Aber das wollten wir nicht und vor allem der Verwaltung Arbeit ersparen." Deshalb habe man gemeinsam und konstruktiv versucht, eine Lösung zu finden. Basis dazu sei eine Anpassung der gültigen Plakatierungsverordnung der Stadt. Bürgermeister Gerrit Maneth ergänzt: "Die Verordnung ist von 2019 und wurde nun überarbeitet und angepasst. Vor allem die Ordnungswidrigkeiten waren nicht eindeutig geklärt. "

Nun sind sie es. Und damit, so sagt es auch Schmitt, ist das CSU-Schild seit Montagabend an der Bank ganz offiziell illegal. "Denn es ist jetzt zu groß", sagt der Stadtrat. Unter anderem steht in der Verordnung, dass alle Plakatierungen, die mehr als ein Quadratmeter groß sind, baurechtlich genehmigt werden müssen. Sprich: Erst braucht es das Einvernehmen der Stadt, dann die Genehmigung des Landratsamtes Dillingen. Maneth: "Wir sind bislang aber auch erst aktiv geworden, wenn so etwas aktiv bei uns angezeigt wird. So gehen wir auch in anderen Bereichen vor, etwa, wenn Hecken überhängen. Wir reagieren, wenn es Beschwerden gibt."

Die Fraktionstreffer in Höchstädt sollen entscheiden

Aber was passiert nun mit dem CSU-Schild? Thomas Schmitt erklärt, dass seine Partei zwei Vorschläge hat, über die der Stadtrat entscheiden könne. "Entweder es wird komplett entfernt oder es wird nur das Wort CSU weggeflext. Dann steht nur noch der Spruch dort", so Schmitt. Entschieden wird am Montag noch nichts, im nächsten Fraktionstreff soll noch mal diskutiert werden. Die neue Plakatierungsverordnung wird aber einstimmig beschlossen - inklusive eines Zusatzes, auf den Hans Mesch (Freie Wähler) besteht. Es geht speziell um Sponsorentafeln und die gefassten Regeln. In der neuen Verordnung wird nun "empfohlen, eine Anbringung vorab mit der Stadt abzusprechen".

Lesen Sie dazu auch