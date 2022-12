Höchstädt

15:24 Uhr

Die Edeka-Eröffnung in Höchstädt ist wie ein Familientreffen

Der Edeka in Höchstädt hat am Donnerstag wiedereröffnet: Johann Sommer aus Unterglauheim war der erste Kunde, der um 6.58 Uhr den neuen Supermarkt betrat.

Plus Man kennt sich in Höchstädt: Viele Kunden werden am Donnerstag namentlich begrüßt. Für die Kripo ist der Brand vor zweieinhalb Jahren noch nicht ad acta gelegt.

Johann Sommer ist an diesem Donnerstagmorgen früh dran. Gegen 6.45 Uhr steht der Unterglauheimer in einer kleinen Schlange vor der Tür des wiederaufgebauten Edeka in der Lutzinger Straße in Höchstädt. "Ich möchte den neuen Supermarkt sehen", sagt Sommer. Und als Marktleiterin Carmen Dahlitz und Martha Sporer kurz vor 7 Uhr aufsperren, fragt der Unterglauheimer: "Spielt da Musik?"

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

