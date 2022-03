Höchstädter Technikerschule unterstützt ein Entwicklungsprojekt

Die jungen Menschen der Schule in Höchstädt unterstützen das Projekt „Grüne Bürgerenergie“ und viele Firmen helfen mit.

Im Rahmen des CAD Unterrichtes haben Schüler und Schülerinnen der Technikerschule Höchstädt mit ihren Lehrkräften Thomas Mayr und Michael Briegel in Kooperation mit der Technikerschule Altötting einen Schulungsstand für den Unterricht in Fotovoltaik entwickelt.

Es handelt sich um ein modulares Konzept, das aus drei Schulungseinheiten besteht. Die Anlagen wurden für den Einsatz an den Technikerschulen Höchstädt und Altötting, sowie der vom Bayerischen Bildungswerk (BBW gGmbH) geförderten Initiative VET4Africa www.vet4africa.com mit Sitz in der Energiegemeinde Wildpoldsried im Allgäu konzipiert.

Menschen in Afrika haben nicht ausreichend Strom

Diese Stände kamen jetzt zum Einsatz. 60 Prozent der Menschen in Afrika haben keinen Zugang zu Strom – 80 Prozent davon auf dem Land. Dies ist eines der Entwicklungshemmnisse auf diesem Kontinent.

Der Marschall-Plan für Afrika, der vom ehemaligen BMZ-Minister Gerd Müller ins Leben gerufen wurde, möchte unter anderem grüne Bürgerenergie in Afrika fördern. Gerade über kleine Netze – unabhängig von Stromtrassen und Großkraftwerken, selbst verwaltet und nachhaltig – könnten in den nächsten zehn Jahren 75 Prozent des Energiebedarfs in Afrika über diese Anlagen abgedeckt werden. Dieses Vorhaben wurde nun von der Technikerschule Höchstädt mit ihrem Beitrag zur Realisierung von geeigneten Schulungsständen unterstützt.

Unterstützung bekamen die Schüler von den Firmen Nosta in Höchstädt, Gartner Extrusion in Gundelfingen und Wanzl in Leipheim für die Beschichtung der Stahlteile. Die Firmen haben laut Pressemitteilung unentgeltlich mit Material und dem Herstellen von Einzelkomponenten unterstützt. Zusammengebaut wurden die Schulungsstände in der Technikerschule in Höchstädt. Schulleiter Gerhard Weiß freut sich über den Einsatz der angehenden Techniker, die ihre fachlichen Kompetenzen in ein Entwicklungshilfeprojekt einfließen ließen.

Am 24. März wird findet ein Infotag in Höchstädt statt

Am Donnerstag, 24. März, findet um 19 Uhr ein Infotag in der Aula des Beruflichen Schulzentrums Höchstädt statt. Dann stellt die Einrichtung die Modalitäten zur Bewerbung und die Ausbildungsinhalte für die Technikerausbildung zum staatlich geprüften Techniker/zur staatlich geprüften Technikerin für Umweltschutztechnik und Regenerative Energien, sowie die in Kooperation mit der Berufsschule Lauingen stattfindende Technikerausbildung zum Informatiktechniker oder zur Informationstechnikerin vor.