Die Hunde Benny und Jeronemo suchen ein neues Zuhause

Benny und Jeronemo sind aktuell die kleinsten Rüden im Hundehaus des Tierheims Höchstädt – zumindest was ihre Körpergröße anbelangt. Benny, etwa fünf Jahre alt, ist ein freundlicher Rüde, der Menschen gegenüber scheu und zurückhaltend ist. Sicherlich liegt dies an seinen bisherigen Erfahrungen, doch im Tierheim lernt er langsam, dass Menschen keine Gefahr sind und es sogar Spaß machen kann, mit Ihnen Ball zu spielen. Auch Streicheleinheiten scheint Benny mittlerweile genießen zu können.

Benny. Foto: Sabine Pollok

Jeronemo, etwa vier Jahre alt, hatte, wie Benny, vor seinem Einzug ins Tierheim, keine Bindung zu Menschen aufbauen können. Mit Fremden weiß der Rüde nicht recht umzugehen und zieht sich lieber zurück. Bei bekannten Gesichtern freut er sich aber über Besuch und schöne Gassirunden. Mit Geduld und Ruhe baut Jeronemo Vertrauen auf und zeigt seine verschmuste und lustige Seite. Im Tierheim leben Benny und Jeronemo mit Pinsel bzw. Blacky zusammen, die als gute Vermittler zum Menschen dienen. Für beide Rüden sollten einige Besuche zum Kennenlernen eingeplant werden, da es wichtig ist, dass vor einem Einzug ins neue Zuhause eine Vertrauensbasis geschaffen ist. Auch ein souveräner Zweithund als Gefährte wäre durchaus für beide denkbar. Benny und Jeronemo sind kleine Hunde, die das große Abenteuerleben entdecken möchten und nun den richtigen Menschen an ihrer Seite suchen. Weitere Infos im Tierheim unter 09074/3146 oder per E-Mail an tierheim@tierheim-hoechstaedt.de. (AZ)