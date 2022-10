Die Kirche ist für Günter Ballis eine "geistig-seelische Tankstelle"

Plus Der Vertrauensmann der evangelischen Kirchengemeinde, der heute 80 wird, ist vielfältig engagiert - unter anderem seit drei Jahrzehnten im Höchstädter Stadtrat.

Von der Arbeit in der Familien-Spedition über das ehrenamtliche Engagement im Kirchenvorstand und im Stadtrat - Günter Ballis ist vielfältig im Einsatz. Heute kann der Höchstädter auf ein reiches Leben zurückblicken, denn Ballis feiert an diesem Dienstag im Kreise seiner Familie, Verwandten und liebgewonnenen Freunde den 80. Geburtstag.