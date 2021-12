Die Menschen im Heim liegen dieser Höchstädterin besonders am Herzen

Plus Barbara Schödl organisiert im Pflegeheim der Familie Lipp seit Jahrzehnten Wortgottesdienste, Andachten, Fasching und mehr. Ehrenamtlich. Auch an Heiligabend.

Ihr Mann hat sogar einen kleinen Stall gebaut. Maria und Josef sind immer dabei, begleitet von freiwilligen Engeln. Das Krippenspiel an Heiligabend im Alten- und Pflegeheim Lipp in Höchstädt ist seit vielen Jahren eine feste und beliebte Tradition. Die Seniorinnen und Senioren warten darauf, für sie ist es ein Höhepunkt. Möglich machen das Menschen wie Barbara Schödl. Seit fast 25 Jahren kümmert sie sich gemeinsam mit einem kleinen Team um die Menschen, die im Heim leben.