Diese Ausstellung in Höchstädt ist anders

Sabine Nemetz und Robert Nemetz-Walzel aus Offingen stellen ihre Werke unter dem Thema „anders. anders“ aus.

Die beiden Künstler Sabine Nemetz und Robert Nemetz-Walzel haben es sich zur Aufgabe gemacht, neue und vor allem andere Wege in der Malerei und Kunst zu gehen. Dabei vereinen sie nicht nur unterschiedliche Techniken, Malgründe und Materialien miteinander. Einflüsse aus Fotografie, Street-Art, Grafikdesign, Graffiti, Resin-Art und Holzverarbeitung spielen bei den Bildern und Objekten eine wesentliche Rolle.

Die Werke sind erfrischend „anders“. Foto: Nemetz

Die Grafikdesignerin und Künstlerin Sabine Nemetz vereint in ihren Arbeiten die Kraft aus zwei Welten: freie und freche Malerei, die intuitiv und aus ihrem Inneren entspringt, sowie eine gezielt eingesetzte Typografie aus der Grafik, die Aussagen tätigen darf, aber auch im Hintergrund verschwinden und nur schmuckes Beiwerk sein kann. Eine Handvoll Humor, ein Pfund Fantasie und ein verstecktes Augenzwinkern darf dabei oft nicht fehlen und wird durch ausgewählte Materialien– etwa in genähter Form – ergänzt. Dabei wählt die Künstlerin gerne kräftige Farben, die ihre optimistische Lebenseinstellung unterstreichen.

Frische, eigenständige, freche Kunst

Der freischaffende Künstler Robert Nemetz-Walzel hat vor einigen Jahren Resin und unbehandeltes Holz für seine ausdrucksstarken Arbeiten entdeckt und auf seine Art weiterentwickelt. Die Unikate verschmelzen mit Fotografien, Collagen und Acrylmalerei in vielschichtigen Ebenen zu einem großen Ganzen. Hintergründiges trifft auf Vordergründiges, glatte auf unbehandelte Oberflächen und lassen so den Betrachter in diverse Ebenen des Kunstwerkes eintauchen und Details finden. Fundstücke aus der Natur, Bruchstücke aus vergangenen Zeiten geben den Impuls für Neues und Anderes.

Die Ausstellung kann in der Schlosskapelle von Schloss Höchstädt, Herzogin-Anna-Straße 52, außer montags täglich vom Samstag, 30. Juli bis Sonntag, 28. August in der Zeit von 9 bis 18 Uhr besucht werden. Die beiden Künstler sind an den Sonntagen jeweils von 13 bis 18 Uhr anwesend und führen durch ihre Ausstellung. Der Eintritt ist frei. (AZ)