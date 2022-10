Höchstädt

12:00 Uhr

Diese Höchstädter Menschen sind Vorbilder

Bürgermeister Gerrit Maneth (ganz links vorne) hat erfolgreiche Vereinsmitglieder in Höchstädt ausgezeichnet.

Plus Bürgermeister Gerrit Maneth ehrt engagierte und erfolgreiche Vereinsmitglieder. Das Motto an diesem Abend: Erfolge in Höchstädt.

Von Horst von Weitershausen Artikel anhören Shape

"Es sind nicht immer nur die internationalen Künstler, Musiker oder Spitzensportler, die als Vorbilder Impulse für unsere Gesellschaft geben", sagte Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth vergangene Woche im Rathaus. Anlass: Es wurden wichtige Persönlichkeiten der Stadt und ihren Stadtteilen ausgezeichnet. Menschen, die sich besonders im Vereinsleben verdient gemacht haben oder tolle Erfolge feiern dürfen. So sagte Maneth, dass diese Bürger und Bürgerinnen aus der Mitte mindestens genauso große Vorbilder – besonders für Kinder und Jugendliche – sind.

