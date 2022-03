Höchstädt

13:00 Uhr

Ein Krokodil auf dem Kreisel in Höchstädt: Witzige Aktion oder Straftat?

Plus Hinter der Aktion steckt der Höchstädter Unternehmer Rudolf Kimmerle im Namen des Födervereins, wie er schreibt. Was er damit bezwecken will.

Von Simone Fritzmeier

Nein, es ist keine Einbildung. Es steht da. Oder besser liegt da. Ein Krokodil. Mitten auf dem Kreisverkehr am Ortseingang Höchstädt, Höhe Lidl. Und dieses - natürlich nicht echte - Krokodil lag da am vergangenen Wochenende einfach so und hat für jede Menge Aufsehen gesorgt. Ob per SMS, Whatsapp, auf Facebook, Instagram und Co.: Das Bild mit dem Krokodil auf dem Kreisel hat die vergangenen Tagen die Runde gemacht - längst nicht nur in Höchstädt. Was das soll?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

