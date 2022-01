Höchstädt

09:30 Uhr

Ein Versuch, die Höchstädter Innenstadt attraktiver zu gestalten

Plus Teile der Höchstädter Innenstadt werden bereits speziell beleuchtet. Nun soll es aber auch ein Konzept geben, Straßen und Plätze mit Verstrebungen zu überspannen und so zu dekorieren. Wozu das gut sein soll.

Von Christina Brummer

Ein Beleuchtungskonzept gibt es in Höchstädt bereits. Der Marktplatz und manche abgehenden Straßen werden nachts speziell in Szene gesetzt. Um die Innenstadt weiter aufzuwerten, möchte Bürgermeister Maneth nun eine Förderung des Freistaats in Anspruch nehmen. Möglich sei eine Förderung aber nur, wenn das Konzept über die bloße Beleuchtung hinausgehe.

