Erster Gesundheitstag im Höchstädter Schloss gibt Tipps fürs Wohlbefinden

Plus Akteure aus dem Gesundheitsbereich, die fast alle aus der Region kommen, präsentieren sich in Höchstädt. Die Ratschläge für mehr Lebensqualität sind oft ganz einfach.

Es ist und bleibt eine große Sehnsucht des Menschen, sich und den eigenen Körper und Geist lange gesund und fit zu halten. Die Wege, dies zu erreichen, sind unterschiedlich und das Angebot mitunter so groß und oft örtlich weit gestreut, dass die Auswahl schwierig wird. Beim ersten Gesundheitstag im Schloss Höchstädt präsentierten sich nun am Samstag Akteure direkt aus dem Landkreis zu diesem Themenfeld. Die Palette reichte vom Sport zur Ernährung bis hin zu weiteren Angeboten, die in den Alltag integriert werden können, um den Erhalt der Gesundheit in den Fokus zu stellen.

Mehr als 40 Aussteller präsentieren sich im Höchstädter Schloss

"Wir haben über 40 Aussteller gewinnen können, die bis auf vier alle aus der Region stammen", freute sich Roswitha Riedel vom Förderkreis Schloss Höchstädt, die die Idee zu dieser Veranstaltung hatte. Manuela König aus Wertingen etwa lud zum Vortrag über "Stressbewältigung" und machte erst einmal deutlich, dass es einen Unterschied zwischen Stress und Hektik gibt. Beidem zu begegnen, kann schon durch kleine Rituale erreicht werden. "Zehn Minuten bewusste Auszeit täglich können bereits reichen. Abschalten und durchatmen! Und planen Sie immer wieder moderate Bewegungen ein. Da reicht auch der Gang barfuß im Gras durch den eigenen Garten", riet König. Außerdem sei es wichtig, sich Zeit für Treffen mit Freunden und Bekannten einmal pro Woche zum Austausch zu nehmen. "Wir brauchen das sich Messen mit anderen, das ist elementar."

Mit welchen Mitteln das umsetzbar ist, das zeigten eben die Angebote, die via Messeständen, Mitmach-Aktionen und Vorträgen die Besucher und Besucherinnen einluden, sich intensiv zu informieren. Das Schloss Höchstädt war schon kurz nach Beginn vom Schlosskeller bis hoch in den Rittersaal mehr als belebt. Dies war auch der Grund, warum der Förderkreis sofort Feuer und Flamme war, die Anregung ihres Mitglieds Roswitha Riedel umzusetzen. "Der Förderkreis unterstützt alles, was dem Schloss Leben einhaucht. Und der Gesundheitstag ist eine ganz tolle Sache, um die Angebote der Region auf diesem Gebiet zu präsentieren. Die Räumlichkeiten eignen sich hierfür optimal, um in selbige hineinzuschnuppern", sagte Vorsitzende Hildegard Wanner.

Das Höchstädter Schloss soll mehr "für Dritte geöffnet werden"

Der Bezirk Schwaben begrüßte die Initiative ebenso. "Wir wollen uns stärker in das Schloss einbringen, wollen das Schloss mehr für Dritte öffnen und sahen hier die Chance, noch mehr die Menschen vor Ort für das Haus zu begeistern", erläuterte Kristina Reicherzer vom Bezirk Schwaben. Sie sieht hier auch die Möglichkeit der Belebung und zudem das Wecken von Interesse gegenüber dem Schloss über den Gesundheitstag hinaus, etwa in puncto Ausstellungen und Konzerte. Die Vielfalt der Nutzungsvarianten soll aufgezeigt werden.

Zurück zum Gesundheitstag und seinem großen Spektrum. Auffällig war, dass sich dann doch überwiegend Frauen in den einzelnen Bereichen aktiv hervortun und als Ausstellerinnen ihre jeweiligen Produkte und Dienstleistungen den Besuchern nahebringen wollten: Sei es von Tipps für mehr Lebensqualität im eigenen Zuhause mittels Luft- und Reinigungsgeräten, Geräten zur Zubereitung gesunder Ernährung plus der hilfreichen Wissensvermittlung zu Kräutern. Oder bei der Möglichkeit, sich einzelne Sport- und Fitness-Arten im eigenen Ausprobieren zu erschließen: Faszientraining, Step Aerobic, Tabata, Yoga, Pilates, Rückentraining und Qigong waren auf dem Programm.

Als Aussteller war außerdem der SSV Höchstädt am Start. "Wir bieten neben unseren klassischen Abteilungen ja zudem unser Vital und Aktiv-Trainingsangebot an", informierte Vorsitzender Jakob Kehrle. Demnächst kommt es zur Eröffnung des Erweiterungsbaus der Sportstätten. "Die Vereine müssen sich umstellen, die typischen Wettkampfsportarten unterliegen einem demografischen Wandel. Gesundheit, Fitness, Reha- und Medizinsport wird immer mehr zum Thema für Vereine", so Kehrle.

Das Orga-Team des ersten Gesundheitstages im Schloss um Roswitha Riedel mit Natascha Kirner, Kristina Reicherzer, Charlotte Rossmeisl und Doris Heinisch hatte ein buntes Kaleidoskop gewinnen können. Die Auswahl, sich Impulse für den Alltag zu verschaffen, war mehr als genug. Da bot sich inmitten der angeregten Atmosphäre des Austausches eine entspannende Handmassage durch Paulina Händle aus dem Dillinger Stadtteil Hausen an, bevor der Gesundheitsgang durchs Schloss fortgesetzt wurde.