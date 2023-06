Höchstädt

17:20 Uhr

Fern- und Nahwärme: So heizt Höchstädt

Plus Im Stadtrat wird über die aktuelle Situation gesprochen. Der Wunsch nach einem Umweltreferenten wird geäußert.

Von Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

Die Heizdebatte wird längst nicht nur auf Bundesebene diskutiert. Sie ist auch Thema im Höchstädter Stadtrat. Anders formuliert: Bei der Sitzung am Montagabend steht die aktuelle Situation der Nah- und Fernwärme auf der Tagesordnung. Bürgermeister Gerrit Maneth erklärt, dass die Nachfragen nach diesen Alternativen von Bürgerinnen und Bürgern in den vergangenen Wochen immer häufiger gestellt worden seien. " Höchstädt ist sehr gut abgedeckt und beispielhaft", betont er in diesem Zusammenhang. Vor allem das Baugebiet Unterfeld in Höchstädt. Dort ist das System der kalten Nahwärme für 55 Parzellen ausgelegt, "mehr geht jetzt auch nicht mehr", so Maneth, und weiter: "Auch, wenn gerne mehr wollen würden."

Erdgas ist Hauptenergieträger

Momentan werden neben dem Unterfeld zusätzlich unter anderem die Grund- und Mittelschule, die Nordschwabenhalle, das Spitalforum und die Kita in der Stadtmitte mit Biogas aus Deisenhofen versorgt. Aus Oberliezheim gibt es Leitungen zu Privathaushalten und in Richtung Gewerbegebiet bei der Bahn. Ein weiterer Fernwärme-Anbieter versorgt beinahe 80 Prozent der Haushalte in Deisenhofen, wie Dritter Bürgermeister Armin Hopfenzitz schätzt. "Und natürlich haben wir das Erdgas-Netz, dreiviertel im Stadtgebiet werden damit versorgt", sagt Stadtbaumeister Thomas Wanner. Das sei der Hauptenergieträger. Es gebe noch weitere Anbieter, die Gespräche laufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen