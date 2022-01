Formfehler beim Verfahren für neues Wasserschutzgebiet in Höchstädt

Plus Für das neue Wasserschutzgebiet in Höchstädt müssen die Pläne öffentlich ausgelegt werden. Dabei gab es viele Einwendungen. Und einen Fehler.

Ein leises "Bitte nicht" murmelt es aus den Reihen der Stadträtinnen und Stadträte, als Bürgermeister Gerrit Maneth an diesem Abend eine Ankündigung macht: Im Verfahren um das Wasserschutzgebiet ist es zu einem Formfehler gekommen. Fraglich sei, ob nun eine neue Infoveranstaltung nötig sei.