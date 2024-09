Geschicktes Täuschungsmanöver: Mann wird auf Höchstädter Parkplatz abgezockt

Zu einem Wechselfallenbetrug ist es am Donnerstag in Höchstädt gekommen. Gegen 17.45 Uhr sprach ein bisher unbekannter Täter auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts im Molberg einen 48-jährigen Mann an. Er bot ihm mehrerer Messersets an, für die der 48-Jährige schließlich einen unteren dreistelligen Betrag bezahlte. Später stellte der Mann fest, dass aus seinem Geldbeutel 100 Euro fehlten. Den bisherigen Ermittlungen zufolge ist davon auszugehen, dass der Unbekannte den Geldbetrag durch geschickte Gesprächsführung und mehrfacher Rückgabe bereits übergebener Geldscheine ergaunerte.

BMW mit Ludwigsburger Kennzeichen

Der 48-Jährige beschrieb den Unbekannten als etwa 45-jährigen, circa 180 cm großen Mann mit dunklen Haaren und dunklem Bart. Er war bekleidete mit einer blauen Stoffhose und blauer ärmelloser Weste. Der Unbekannte war mit einem BMW mit Ludwigsburger Kennzeichen und in Begleitung eines zweiten Mannes unterwegs. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen. Weitere Betrugsopfer und Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)