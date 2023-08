Großeinsatz in Höchstädt: Strohballen brennen

Mehrere Strohballen haben bei Höchstädt Feuer gefangen. Ein Polizeihubschrauber sieht dies zufällig von oben gesehen. Ein junger Mann erleidet eine Rauchgasvergiftung.

Bei einem Flug des Polizeihubschraubers Edelweiß am Donnerstag gegen 12 Uhr entdeckte die Besatzung eine Rauchentwicklung über einem Einsiedlerhof an der Wertinger Straße in Höchstädt. Dort hatten sich bei Arbeiten mit einem Trennschleifer mehrere Strohballen entzündet, die vor dem Stall gelagert waren.

20-Jähriger muss ins Dillinger Krankenhaus

Durch die Betreiber der Landwirtschaft wurde versucht, eine Ausbreitung des Brandes mit einem Schlauch zu verhindern, dabei zog sich ein 20-Jähriger eine leichte Rauchgasvergiftung zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Durch die Feuerwehren Höchstädt, Steinheim, Blindheim, Unterglauheim und Wolpertstetten wurden etwa 60 Einsatzkräfte entsandt und die Strohballen abgelöscht. An der Fassade des Stalls entstand ein Schaden von circa 5000 Euro. (AZ)