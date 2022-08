Auf Schloss Höchstädt wird das großes Festwochenende gefeiert

Ein literarischer Spaziergang oder die Geschichte von Herzogin Anna: Im Höchstädter Schloss wird drei Tage lang gefeiert.

Die Bayerische Schlösserverwaltung feiert, besser gesagt: Auf Schloss Höchstädt wird gefeiert. Am kommenden Wochenende ist ein buntes Programm geplant. Los geht es am Freitag, 5. August, mit einem literarischen Spaziergang. Von 14.30 bis 16.30 Uhr wandern Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgehend von Schloss Höchstädt zum neuen Herzogin-Anna-Rundweg. Passende Gedichte und Texte sorgen dabei für einen stimmungsvollen Nachmittag in der Natur. Der neue Herzogin-Anna-Rundweg informiert über die Geschichte von Höchstädt, über Land und Leute sowie die lokale Flora und Fauna. Im Anschluss gibt es im Schlosscafé Kaffee und Kuchen (nicht im Preis enthalten). Treffpunkt ist an der Kasse Schloss Höchstädt, eine Anmeldung ist möglich unter Telefon 09074/9585700.

22 Bilder Die Hängebrücke am Höchstädter Herzogin-Anna-Rundweg ist fertig Foto: Berthold Veh

Mit Herzogin Anna rund um das Höchstädter Schloss

Am Samstag, 6. August, verrät Dr. Margit Vonhof-Habermayr von 14 bis 17 Uhr in der Rolle der „Herzogin Anna“ Wissenswertes über Schloss Höchstädt sowie die darin beheimateten Museen und beantwortet Fragen der Besucherinnen und Besucher. Naturfreunde können ergänzend dazu den neuen Herzogin-Anna-Rundweg erkunden, der in grüner Umgebung über die Geschichte von Höchstädt, über Land und Leute sowie die lokale Flora und Fauna informiert. Der Abschluss im Schlosscafé darf auch an diesem Tag nicht fehlen. Treffpunkt ist wieder an der Kasse im Schloss, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Ein Fest für Menschen mit und ohne Handicap

Und am Sonntag, 7. August, 13 bis 17 Uhr wird wieder das alljährliche Sommerfest gefeiert - mit einem großen Familientag. Das Motto "Alles inklusive". Bei vermutlich traumhaftem Sommerwetter können kleine und große Besucher und Besucherinnen im Schlosshof und um das Schloss herum feiern: ein buntes Fest für alle, egal ob mit oder ohne Handicap. Bei einem schönen Nachmittag mit Musik, Theater und Mitmach-Aktionen erleben wir inklusives Miteinander: etwa mit den "MutMacherMenschen" und der Lebenshilfe-Tanzgruppe aus Dillingen, die mit einem T-Shirt Workshop und einer Aufführung zum Mitmachen einlädt. Auch für leckere Stärkung ist gesorgt und die Glitzertattoo-Werkstatt wird vor Ort sein – ganz nach dem Motto: mehr Glitzer für ein buntes Miteinander! Das Schloss-Café ist geöffnet. Für das Familienfest ist keine Anmeldung notwendig. Weitere Infos unter www.schloss-hoechstaedt.de. (AZ)

