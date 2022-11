Großprojekt Schulsanierung: Das ist der aktuelle Stand in Höchstädt

Die Vertreter des Schulverbandes waren mit Stimmkreisabgeordneten Georg Winter vor Ort. Wo es klemmt und wo nicht.

Die Bürgermeister des Schulverbands Höchstädt trafen sich gemeinsam mit Stimmkreisabgeordneten Georg Winter, um das große Bauvorhaben Generalinstandsetzung und Modernisierung der Grund- und Mittelschule zu besprechen. Winter, der sich von Anfang an für die Maßnahme im großen Umfang eingesetzt hatte, wie es in der Pressemitteilung heißt, konnte den Bürgermeistern noch weitere Tipps geben, wie sich die bereits in Aussicht gestellte gute Förderung noch erhöhen ließe.

Ein wesentlicher Punkt sei, so Georg Winter, die Tatsache, dass im aktuellen Raumprogramm der Regierung von Schwaben nur 25 Schulklassen genehmigt wurden. Zwischenzeitlich ist die Schülerzahl angestiegen. Nach Auskunft von Rektor Helmut Herreiner werden derzeit 29 Klassen unterrichtet und ab dem kommenden Schuljahr 23/24 werden es 30 Klassen mit steigender Tendenz sein.

Förderung für Mittelschulgebäude in Höchstädt

Dankbar zeigte sich die Runde der Bürgermeister für die Eigeninitiative von Georg Winter, der sich nicht damit zufriedengeben wollte, dass nur für das Mittelschulgebäude eine Förderung in Aussicht gestellt wurde. Stellvertretender Schulverbandsvorsitzender Klaus Friegel erinnerte daran, dass man 2017 davon ausgegangen sei, ein Gebäude würde für den Betrieb der Grund- und Mittelschule ausreichen. Die Folge davon war, dass für das Grundschulgebäude keine staatliche Förderung mehr möglich war.

Die Auffassung von Winter war bereits damals, dass kleinere Klassenräume und die Reduzierung auf nur ein Gebäude der falsche Weg sei. Seine Recherchen hatten ergeben, dass die Klassenzahlen wieder steigen; seine Argumente, dass beide Gebäude für Grund- und Mittelschule notwendig sind, waren wie folgt: 1. Die Schule liegt im Überschwemmungsgebiet und deshalb sollte das Untergeschoss nicht für den Unterricht genutzt werden; 2. Die Geburtenzahlen ließen erkennen, dass künftig wieder mehr Kinder die Grundschule besuchen werden; 3. Kleine Klassenzimmer sind nicht zeitgemäß. Die Corona-Pandemie hat dies unter anderem eindrucksvoll bestätigt.

Regierung von Schwaben überzeugen

Auf dieser Grundlage hatte Winter bereits 2017 begonnen, die Bürgermeister der Schulverbandsgemeinden davon zu überzeugen, dass das Konzept, nur ein Gebäude zu sanieren, nicht zukunftsfähig sei. Winter ging als Erstes auf die damaligen Bürgermeister zu und konnte sie nacheinander davon überzeugen, dass die Schule beide Gebäude benötigt und beide vollständig saniert werden müssen. Dass der Schulverband dies nur mit einer erweiterten staatlichen Förderung leisten kann, lag auf der Hand.

Der zweite Schritt war dann, die Regierung von Schwaben zu überzeugen, dass das bisherige „Sparkonzept“ weder tragfähig noch schulgerecht ist. Nachdem es für die Einbeziehung des Grundschulgebäudes grünes Licht durch die Regierung gab, ging es nun darum, einen bestmöglichen Fördersatz für den Gesamtkomplex Grund- und Mittelschule zu erreichen. Dank der Unterstützung des Regierungspräsidenten war es Winter unter Einbeziehung des Finanzministeriums gelungen, dass die Räume für den Unterrichtsbetrieb mit 60 Prozent und der Bereich Ganztagsbetreuung mit 75 Prozent staatlichen Mitteln gefördert werden. „Seit Beginn war es Georg Winter, der unseren Schulverband, vor allem in den Gesprächen mit den Vertretern der Regierung von Schwaben großartig unterstützt und sehr attraktive Fördermöglichkeiten bewirken konnte“, so Schulverbandsvorsitzender Gerrit Maneth in der Pressemitteilung. (AZ)