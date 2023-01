Höchstädt ehrt seine Idealisten beim Neujahrsempfang

Plus Mehr als 20 Vereinsvorsitzende und Vorstandsmitglieder erhalten eine Ehrung der Stadt. Drei Höchstädter bekommen sogar die Bürgermedaille.

"Ohne seine Idealisten könne kein Verein existieren": Das Zitat stammt von Hans-Heinrich Hitzler, einem Schulleiter und Vereinsvorstand aus Nürnberg: Für Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth passt es wunderbar zu diesem Neujahrsempfang im Rittersaal des Schlosses Höchstädt. Denn: "Ohne das vielfältige Engagement von Frauen und Männern, die sich für die Vereine einsetzen, wäre unser gesellschaftliches Leben in der Stadt Höchstädt und den Ortsteilen undenkbar."