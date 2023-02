Höchstädt trauert um eine prägende Persönlichkeit

Plus Altbürgermeister Gerhard Kornmann ist nach schwerer Krankheit im Alter von 82 Jahren gestorben. 24 Jahre hatte er in der Donaustadt das Sagen.

Er war einer, der sich nie verbiegen hat lassen. Einer, der zu seiner Meinung stand. Immer direkt, ehrlich und "grad raus". Einer, mit dem man auch streiten konnte. Gerhard Kornmann zählte zu diesen Menschen, die den Raum mit ihrer Anwesenheit füllten. Seinen Rat wollte man wissen. Bis zum Schluss. In der Nacht von Montag auf Dienstag ist Höchstädts Altbürgermeister nach langer Krankheit im Kreise seiner Familie gestorben. Er wurde 82 Jahre alt. Die Trauer in der Stadt und den Stadtteilen ist groß. 24 Jahre lang hat Kornmann als Rathauschef die Kommune geprägt, auch als Kreisrat war er lange aktiv. Dabei war das nie sein Plan.