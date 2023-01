Höchstädter Kulturforum: Sie ist die Macherin im Hintergrund

Plus Seit 20 Jahren gibt es das Kulturforum der Stadt. Die Idee dazu hatte Claudia Kohout gemeinsam mit der damaligen Bürgermeisterin. Eine Erfolgsgeschichte.

Da muss Claudia Kohout nicht lange überlegen. Sie lächelt, ihre Augen strahlen. "Kultur gehört für mich zum Leben. Ohne geht es nicht", sagt sie. Ob ein großes Konzert oder eine kleine Ausstellung, ob vor der Haustür oder in Metropolen: Claudia Kohout liebt es, die Künstlerinnen und Künstler und deren Werke zu hören und zu sehen. Egal, ob Gesang oder Malerei. "Die Menschen sind alle interessant", sagt sie und verrät lachend: "Ich bin nur eine gute Zuhörerin, ich kann weder malen, noch singen."