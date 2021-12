Höchstädter Rezepte für die Silvester-Party

Mit pfiffigen Salaten, Fondues und Cocktails aus Höchstädt kann an Silvester nicht mehr schiefgehen. Ein Rezept für eine Kartoffelroullade und einen feinen Nachtisch gibt's obendrauf.

Bleigießen ist seit Jahren verboten, Raketen sind es heuer auch. Trotzdem kann man den Jahreswechsel schön zelebrieren. Eine super Anlaufstelle für Rezepte aller Art ist die Berufsschule Höchstädt. Denn dort, an der Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung, lernen die Schülerinnen und Schüler auch, wie man eine Party plant.

So eine Veranstaltung gehört laut Fachbereichsleiterin Margit Storr zum Lehrplan – und begeistere die angehenden Assistentinnen und Assistenten für Ernährung und Versorgung immer wieder im Unterricht. Von dort haben wir nicht nur leckere Rezepte für Gerichte bekommen, sondern auch für Cocktails mit und ohne Alkohol, für ein Dessert, das man gut vorbereiten kann und mehr. So kann die Silvesterparty steigen. Viel Spaß beim Nachkochen, Genießen und Anstoßen.

Los geht’s mit einer ausführlichen Fondue-Anleitung. Gehört ja schließlich zu den Klassikern an Silvester:

Bei einem Fondue wird eine zuvor erwärmte Käsemasse, Schokolade, Brühe oder Fett bei Tisch über einem kleinen Feuer, dem „Rechaud“, heiß gehalten. In diese Substanz werden mundgerechte Bissen mit Spießen getunkt und auf diese Weise gegart oder überzogen.

Besteht aus einer Mischung von geschmolzenem Käse und Weißwein, dem als Bindemittel Stärke zugegeben wird. Es wird abgeschmeckt mit einem Schuss Obstler (Kirsch) sowie Knoblauch und Pfeffer. Je nach Land wird das Käsefondue mit verschiedenen Käsesorten zubereitet.

Rezepte für Silvester: Salate 1 / 1 Zurück Vorwärts Ziegenkäsesalat (für 4-5 Portionen) 300 g Ziegenkäse würfeln, 350 g Cocktailtomaten waschen, 1,5 rote Paprika in dünne Streifen schneiden, 2 Zwiebeln in Halbringe hobeln, 2 Knoblauchzehen fein hacken oder durch die Knoblauchpresse drücken, halben Bund Schnittlauch fein schneiden, halben Bund glatte Petersilie fein hacken, 150 g schwarze Oliven dazu und alles in einer Schüssel verrühren. Für das Dressing eine Marinade aus 4 EL Weinessig, Zucker, Salz und schwarzem Pfeffer mit 4 EL Olivenöl mischen, über den Salat geben und abschmecken.

Fettfondue (Fondue bourguignonne)/Brühfondue (Fondue chinoise), Fleisch- oder Fischfondue: Im Gegensatz zum Käsefondue wird hier kein Keramik-, sondern ein Metalltopf verwendet, da Fett oder Brühe nicht nur warmgehalten werden, sondern siedend heiß sein müssen. Der Topf sollte sich nach oben leicht verjüngen, so können Fett und Brühe nicht herausspritzen. Ein spezieller Spritzschutz dient auch als Gabelhalter.

Das Fett muss bis 180 ˚C erhitzt werden, damit sich beim Fleisch die Poren schnell schließen und so kein Saft nach außen, aber auch kein Fett nach innen dringen kann.

Margit Storr, Berufsfachschule Versorgung und Ernährung an der Berufsschule in Höchstädt. Foto: Homann

Es gibt spezielle Frittierfette, geruchs- und geschmacksneutrale Pflanzenöle (Sonnenblumen-, Erdnuss- oder Sojaöl, reines Kokosfett und Butterschmalz). Nicht geeignet sind Butter, Margarine und kaltgepresste Öle. Diese können bei zu großer Hitze in Brand geraten. In einem solchen Fall niemals mit Wasser löschen! Topf zudecken, um so den Sauerstoff zu entziehen, und vom Herd nehmen.

Beim Brühfondue lässt jeder Gast Fleisch- und Fischstücke, aber auch (vorgegartes) Gemüse in heißer Brühe garziehen. Diese Zubereitung stammt aus Asien, wo die Zubereitung im sog. „Feuertopf“ in vielen Küchen verbreitet ist. Beim Fischfondue werden verschiedene Sorten Fisch (teilweise auch Krabben, Garnelen und ähnliche Meeresfrüchte) in einem Fischfond kurz gebrüht und – ähnlich wie beim Fleischfondue – mit diversen Soßen und Dips sowie Weißbrot gegessen. Damit das zarte Fischfleisch nicht zerbricht, werden die Fischstücke in Körbchen (aus Metall, Holz oder Korbgeflecht) gegart.

Kartoffelrouladen für 8 bis 10 Personen 1 / 5 Zurück Vorwärts Ca. sechs große Kartoffeln à 280 g (Bintje oder Afra) waschen, schälen, trocken tupfen und mit einem Gemüsehobel oder einer Brotschneidemaschine der Länge nach in Scheiben schneiden. Die Scheiben auf mehreren Backblechen auslegen, mit Salz bestreuen und zehn Minuten ziehen lassen.







Für die Füllung 500 g Paprika fein würfeln, 2 Knoblauchzehen in Scheiben schneiden. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und das Gemüse andünsten. Mit Salz, Pfeffer und Majoran würzen, abschmecken und auskühlen lassen.





200 g Fetakäse mit den Händen in eine Schüssel bröseln, dann 500 g Hackfleisch, ein Ei und das gedünstete Gemüse zugeben und mit Paprika, Salz und Pfeffer würzen.





Die Kartoffelscheiben trocken tupfen. Für eine Roulade je drei bis vier Scheiben so nebeneinanderlegen, dass sie etwa zur Hälfte überlappen. Auf das untere Drittel der Roulade die Füllung eben und aufrollen. Die Roulade mit der Nahtseite nach unten auf das mit Backpapier belegte Backblech legen und mit Olivenöl bestreichen. Bei 180 Grad Umluft (mehrere Bleche) etwa 30 Minuten garen.





Für den Kräuterdip 100 g Quark, 3 EL Joghurt und 3 EL Schmand verrühren. Petersilie, Schnittlauch, Bärlauch fein schneiden. Alle Zutaten verrühren und mit Salz, Pfeffer und Paprika abschmecken.

(Fondue Bacchus): Zubereitung von Fleischstücken in siedendem Rotwein. Dies ist eine kalorienarme Alternative zum Fett- oder Brühfondue. Vor allem im Wallis ist das Fondue Bacchus bekannt, bei dem verwendetes Fleisch sowie Gewürze dem Brühfondue entsprechen, anstelle der Brühe jedoch Weißwein verwendet wird.

Schokoladenfondue: Fruchtstücke werden mit einer Gabel in geschmolzene Schokolade getaucht. Um ein Anbrennen der Schokolade während des Warmhaltens zu verhindern, ist der Zusatz von Frittierfett oder Rahm notwendig. Erfreut sich großer Beliebtheit bei Kindern.

Fleischfondue

Fonduetopf zur Hälfte mit Fett füllen und zugedeckt heiß werden lassen. Temperatur ist erreicht, wenn an einem Holzlöffelstiel, den man hineinhält, Bläschen aufsteigen. Frittieröl kann mehrmals verwendet werden, dann nach dem Abkühlen durch einen Kaffeefilter filtern, kühl und dunkel lagern. So kann es zwei- bis dreimal verwendet werden.

Das Fleisch vorher trocken tupfen, sonst spritzt es. Fleisch rechtzeitig aus dem Kühlschrank nehmen. Wenn es eiskalt ist, kühlt das Fonduefett zu schnell aus. Fleisch vorher nicht würzen, vor allem kein Salz. Zum einen spritzt es, und zum anderen entzieht Salz dem Fleisch Flüssigkeit und wird zäh. Nie zu viele Gabeln auf einmal in das heiße Fett geben. Das Fett kühlt sonst ab und die Zutaten garen nicht mehr richtig.

Rezepte für Silvester: Cocktails mit und ohne Alkohol 1 / 6 Zurück Vorwärts Caribbean Wonder 4 cl Curaçao blue, 1 cl weißer Rum, 4 cl Bananensaft, 4 cl Ananassaft und 4 cl Buttermilch in einem Shaker mit Eiswürfeln schütteln und in ein Longdrinkglas seihen. Mit einem Stück Ananas am Glasrand garnieren.

Apple Sunset 4 cl Calvados, 1 cl Creme de Cassis mit 1 cl Grenadine mit Eiswürfeln in einem Longdrinkglas verrühren und langsam mit 10 cl Orangensaft aufgießen. Mit einem Trinkhalm und einer Cocktailkirsche am Glasrand servieren.

Coconut Kiss

4 cl Ananassaft, 4 cl Orangensaft, 1 cl Zitronensaft, 3 cl Cream of Coconut oder Pinacolada mit 3 cl Sahne im Shaker mit Eis kräftig schütteln. Ein Glas bis zu einem Drittel voll mit Crushed Ice füllen und dann den Cocktail in das Glas seihen. Mit Orangen- und Ananasscheibe garnieren.

Swimming Pool (lieblich fruchtiger Longdrink) 2 cl Curaçao blue alkoholfrei mit 2 cl Kokosmilch, 2 cl Sahne und 14 cl Ananassaft mit Eis im Shaker aufschütteln und im Longdrinkglas mit Crushed Ice genießen. Garnitur: Kokosrand am Glas, Ananasscheibe.

Bali (fruchtiger Longdrink) 4 cl Ananassaft, 4 cl Maracujasaft, 4 cl Aprikosensaft mit 2 cl Curaçao blue alkoholfrei im Shaker mit Eiswürfeln schütteln und in ein Longdrinkglas seihen. Dann mit Bitter Lemon auffüllen, kurz umrühren und mit einer Ananascheibe mit einer Cocktailkirsche garnieren.

Cabriolet 911 (erfrischender, leicht bitterer Longdrink) 2 cl Curaçao blue alkoholfrei, 2 cl Grapefruitsaft, 1 cl Limettensaft mit Eis im Shaker mixen und in ein Longdrinkglas seihen. Dann mit Tonic Water auffüllen und mit einem Traubenzweig garnieren. Full House 2 cl Grenadine, 4cl Grapefruitsaft, 4cl Bananennektar, 4 cl Pfirsichnektar mit Eiswürfeln im Shaker schütteln und in ein Longdrinkglas abgießen. Dann mit kaltem Tonic Water auffüllen und mit Früchten garnieren.

Den Fonduetopf mit dem heißen Öl nie unbeobachtet oder in der Nähe von Kindern lassen. Heißes Öl kann gefährliche Brandwunden verursachen. Wenn Kinder mitessen, die nur mit Mühe an den Topf gelangen, Fleisch selber aufspießen lassen, aber ein Erwachsener sollte sich um das Garen kümmern. Achtung bei Kindern mit spitzen Fonduegabeln.

Frische Salate, etwa Nudel- oder Kartoffelsalat, Kräuter- und Knoblauchbaguette, Gemüsesticks, Folienkartoffeln, Kräuterquark, Knoblauchbutter, Kräuterbutter, Soßen, Dips.