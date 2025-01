Höchstädter Schüler besuchen Landtag

Auf Einladung der Abgeordneten Eva Lettenbauer (Grüne) besuchten zwei Klassen der Beruflichen Integration der Berufsschule Höchstädt den Bayerischen Landtag in München. Die Schülerinnen und Schüler erhielten die Möglichkeit, einen Einblick in die politische Arbeit und die Abläufe im Landtag zu gewinnen. Nach einer Besichtigung des historischen Gebäudes, das seit 1848 Sitz des Landtags ist, hatten die Jugendlichen die Gelegenheit, im Plenarsaal Fragen an die Abgeordnete Lettenbauer zu stellen. Die Fragestunde war geprägt von Neugierde und dem Wunsch, mehr über die deutsche Politik und die Integration von Flüchtlingen zu erfahren. Themen wie Bildung, soziale Teilhabe und die Herausforderungen des Alltags in Deutschland standen dabei im Mittelpunkt.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.