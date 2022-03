Höchstädt

Höchstädter Stadträte werfen sich gegenseitig Populismus vor

Das Bild entstand im Mai 2020 bei der ersten Stadtratssitzung in der Nordschwabenhalle.

Plus Ein Antrag vor vier Wochen von Umland und CSU/JU löst in Höchstädt eine Welle der Entrüstung aus. Nun ist er zurückgezogen. Es ging um mehr Geld für Stadträte.

Von Simone Fritzmeier

Thomas Häußler spricht von „populistischer Effekthascherei“. Hans Mesch sagt, dass sich seien Fraktion „derartige Anschuldigungen“ nicht gefallen lasse. Johann Jall erklärt, dass das, „was von bestimmten Stadtratskollegen zu diesem Thema inszeniert wurde“, nichts mehr dem ursprünglichen Anliegen zu tun gehabt hätte. Wolfgang Konle kommentiert: „Ich will nicht weiter Öl ins Feuer gießen. Es ist großmütig, dass ihr euren Antrag zurückzieht.“ Es ist wieder einiges los am Montag bei der Stadtratssitzung in Höchstädt. Der Grund liegt schon einen Monat zurück.

