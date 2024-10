Hündin Bernadette sucht das große Glück

Die Hündin Bernadette lebt aktuell auf einer Pflegestelle des Tierheims Höchstädt, da sie zu Beginn sehr schüchtern und zurückhaltend gegenüber Menschen war. Für die Vierbeinerin sucht die Einrichtung ein neues Zuhause. Mittlerweile hat Bernadette das Mitfahren im Auto gelernt, geht gut an der Leine und ist Menschen gegenüber offener. Nach wie vor zeigt der Vierbeiner aber laut Pressemitteilung einen ausgeprägten Jagdtrieb. Egal ob Schmetterlinge oder Katzen, wenn sich etwas schnell bewegt, dann wird es verfolgt.

Bernadette sucht Menschen, die viel mit ihr kuscheln

Kleine Kinder sollten in ihrem neuen Zuhause nicht wohnen. Bernadette ist nicht begeistert von Toben, Schreien und Springen. Auch Artgenossen braucht Bernadette nicht unbedingt in ihrem neuen Zuhause. „Sie möchte gerne die alleinige Herrscherin über ihr neues kleines Reich sein und sucht Menschen, die viel mit ihr kuscheln, ihr aber auch am Anfang sehr viel Zeit lassen, sich an dieses neue Leben zu gewöhnen“, heißt es in der Mitteilung. Alles in allem sei Bernadette eine liebe und problemlose kleine Hundedame, die nun auf der Suche nach dem großen Glück ist. Wer Bernadette kennenlernen möchte, meldet sich im Tierheim. Die Mitarbeitenden sind täglich von 14 bis 17 Uhr unter Telefon 09074/3146 oder per E-Mail an tierheim@tierheim-hoechstaedt.de erreichbar. Alle Tiere sind mit Bildern und Profilen zu finden unter www.tierheim-hoechstaedt.de oder bei Facebook. (Sabine Pollok)