"Ich bin total überrascht": Stephan Karg ist der neue Bürgermeister in Höchstädt

Plus CSU-Kandidat Stephan Karg erhält 61,6 Prozent der Stimmen. Er löst damit im März 2024 Amtsinhaber Gerrit Maneth ab. Der gratuliert seinem bisherigen Vize als erster.

Markus Grob schaut durch die Glastür und schüttelt den Kopf. Bei ihm laufen am Sonntagabend alle Ergebnisse zusammen. Es ist 18.29 Uhr und schon jetzt steht fest: Gerrit Maneth kann den Rückstand bei der Wahl nicht mehr aufholen. Der amtierende Bürgermeister der Stadt Höchstädt muss im März 2024 den Platz im Rathaus frei machen. Sein Herausforderer und jetziger Stellvertreter, Stephan Karg, gewinnt die Bürgermeisterwahl am Sonntag - und das eindeutig. Karg, CSU, erhält 61,6 Prozent aller Stimmen. Für Maneth, FW, haben 38,4 Prozent der Wähler und Wählerinnen ihr Kreuzchen gemacht. Ein Ergebnis, mit dem der Wahlsieger selbst nicht gerechnet hat. Auf jeden Fall nicht in dieser Deutlichkeit, wie er sagt. "Ich bin total überrascht. Ich war mir sicher, dass es sehr eng wird. Das habe ich so in dieser Form nicht erwartet. Freut mich ganz, ganz arg für mich und bestätigt mich in meiner Entscheidung, dass ich Bürgermeister werden will. Ich freue mich wahnsinnig. Es wartet eine tolle Aufgabe auf mich", sagt Stephan Karg als erste Reaktion auf das Ergebnis.

Der abgewählte Rathauschef Gerrit Maneth ist der erste Gratulant

Erster Gratulant am Abend ist der amtierende Rathauschef Gerrit Maneth. Nachdem klar ist, dass er den Stimmenverlust nicht mehr aufholen kann, eilt er direkt zu Karg hin schüttelt ihm die Hand und wünscht ihm alles Gute. Ehefrau Birgit Maneth gratuliert als Zweite. "Alles okay", antwortet Höchstädts Bürgermeister auf die Frage, wie es ihm geht. "Es war eine spannende Zeit", sagt er. Maneth wirkt souverän, aber auch sichtlich mitgenommen. Er betont dennoch sofort, dass er seinem Nachfolger ein gutes Händchen wünsche und: "Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung."

