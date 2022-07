In Höchstädt entstehen neue Wohnungen und Doppelhäuser

Auch der Lidl-Supermarkt will sich vergrößern. Un der Höchstädter Bauauschuss hat entschieden, was mit dem alten Wasserwerk passieren soll. Neubau oder Sanierung?

Ein Anbau mit den Maßen 8 auf 20 Meter soll am Lidl-Supermarkt entstehen. Ein entsprechender Bauantrag wurde von den Mitgliedern des Höchstädter Bauausschusses behandelt. Und einstimmig bewilligt, wie Bürgermeister Gerrit Maneth sagt. Die Verkaufsfläche soll vergrößert werden.

Größer wird auch die Stadt selbst. Zumindest gibt es bald mehr Wohnraum. Im Baugebiet Bruckwörth wurde eine große Fläche, die bisher von Pferden abgegrast wurde, veräußert. Der neue Eigentümer, so erklärt es Maneth, plant dort zwei Doppelhäuser zu bauen. "Stichwort Innenstadtverdichtung - das Projekt ist somit sehr willkommen", sagt der Bürgermeister. Ähnlich war die Meinung im Ausschuss auch zum Bauantrag für den Neubau von zehn Einzelparzellen.

Wohnräume für die Höchstädter Berufsschüler

Denn, direkt gegenüber dem Fußballplatz in Höchstädt ist geplant, dass Wohnungen, die einer WG ähneln, entstehen sollen. Achtmal 27 Quadratmeter und zweimal 50 Quadratmeter große oder eher kleine Räume sollen entstehen - Schlafraum mit Nasszelle. Gerrit Maneth: "Das ist unter anderem ideal geeignet für Berufsschüler."

Ob die Pläne des neuen Eigentümers der Galgenmühle ideal sind - darüber entscheidet final das Landratsamt Dillingen. Seitens der Stadt Höchstädt, so bestätigt es Bürgermeister Gerrit Maneth, gibt es keine Einwände. Worum geht es? Laut Maneth möchte der Eigentümer 30 Fertiggaragen auf dem Grundstück aufbauen und dann vermieten. Behandelt wurde bei der Sitzung vorerst eine Bauvoranfrage.

Dafür hat der Ausschuss eine Entscheidung in Sachen Wasserwerk getroffen. Zur Sicherung der Trinkwasserversorgung muss das alte Wasserwerk entweder saniert oder neu gebaut werden. In Kosten: Sanierung 1,3 Millionen Euro, Neubau 1,6 Millionen Euro. "Alles Schätzungen, keinen Planungskosten", wie Bürgermeister Maneth betont. Das Vorhaben wird nicht gefördert. Mit einer Gegenstimme aus dem Umland hat sich das Gremium für die Sanierung entschieden. "Wir suchen jetzt eine Planungsfirma und möchten es nächstes Jahr umsetzen", so Maneth weiter.

Viele Einwände aus Deisenhofen

Nicht weiter voran geht es dafür in einer anderen Angelegenheit in Deisenhofen. Oder anders: Die geplante Entwidmung eines Teilstückes des Feldweges findet nicht statt. Laut Gerrit Maneth wollte von Lutzingen kommend am Ortseingang von Deisenhofen ein Unternehmer erweitern. Es seien aber gegen dieses Vorhaben zu viele Einwände eingegangen, der Stadt Höchstädt seien damit die Hände gebunden. Aber: "Wir sind an einer anderen Lösung dran. Wir prüfen derzeit, ob das Vorhaben über ein Bauleitverfahren realisierbar ist."