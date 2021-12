Höchstädt

12:10 Uhr

Ist dieses CSU-Schild in Höchstädt Parteiwerbung oder nur gut gemeint?

Plus Die CSU Höchstädt hat eine Bank für den Herzogin-Anna-Rundweg gestiftet – was nicht zu übersehen ist. Und genau dieses Schild finden andere Parteien gar nicht lustig.

Von Simone Bronnhuber

Jan Waschke ist aufgebracht. Er findet das überhaupt nicht lustig und fordert am Montag bei der Stadtratssitzung mehrfach: „So kann das nicht bleiben. So geht das nicht. Das muss weg.“ Der SPD-Stadtrat ist maßlos über ein Schild verärgert. Eines, das in seinen Augen „riesengroß und völlig fehl am Platz ist“. Es geht um ein Schild der CSU Höchstädt, das an einer Bank, die auf dem neuen Herzogin-Anna-Rundweg steht, angebracht ist. Es ist nicht zu übersehen, zu lesen ist der Spruch: „Mach mal ne Pause“. Darunter steht in dicken Buchstaben CSU, Ortsverein Höchstädt.

