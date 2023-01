Höchstädt

Juwelier Pollak: Wer hat Interesse am Geschäft direkt am Höchstädter Marktplatz?

Plus Walburga und Theobald Pollak wollen ihren Schmuckladen abgeben, der Abverkauf läuft bereits seit einigen Wochen. Noch gibt es aber keinen Nachfolger.

Von Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

Bisher ist alles beim Alten. Wer im Geschäft anruft, der landet bei Walburga Pollak am Telefon. Und auch direkt im Laden stehen sie und ihr Mann Theobald nach wie vor hinter der Theke und verkaufen ihre letzten Schmuckstücke. Aber eigentlich will das Ehepaar das nicht mehr lange machen. Denn sie wollen aufhören, Schluss machen, in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Längst schon.

