Höchstädt

vor 50 Min.

Kommt Rossmann nach Höchstädt?

Aktuell liegt auf dem Däubler-Areal in der Höchstädter Innenstadt viel Schnee. Die Kimmerle-Pläne sehen Großes vor.

Plus Das Vater-Sohn-Gespann Kimmerle hat auf dem Höchstädter Däubler-Areal Großes vor. Neben einer Drogerie und einem Supermarkt sollen dort 20 Doppelhäuser und 30 Wohnungen entstehen.

Von Simone Bronnhuber

Es braucht viel Vorstellungskraft. Die Bauunternehmer Rudolf Kimmerle und Sohn Rudy haben sie. Mehr noch. Sie haben Pläne für das Däubler-Areal im Herzen von Höchstädt. Große. Was Besseres könne der Stadt nicht passieren, sagt Kimmerle Senior, und weiter: „Damit ist die Innenstadt gerettet. Das ist ein tolles Areal, es ist stadtnah und schön. Was will man mehr?“ Er und Sohn Rudy haben das circa 19.000 Quadratmeter große Grundstück der Stadt abgekauft. Jetzt wollen sie neue Wohn- und Einkaufsmöglichkeiten im Ellimahd schaffen.

