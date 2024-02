Höchstädt

vor 48 Min.

Konzerte, Kultur und Küche: Was sich junge Leute in Höchstädt wünschen

Der Jugendtreff "Treff 58" hat seit 2013 seine Heimat in der Dillinger Straße. Er soll jedoch umziehen – laut bisherigen Plänen in den Süden der Stadt in die Nähe des Recyclinghofs.

Plus Die Jugendlichen, die regelmäßig im "Treff58" in der Dillinger Straße zu Besuch sind, haben Ideen und Wünsche, die sie dem Stadtrat vorstellen. Was ist realisierbar und was nicht?

Von Simone Fritzmeier

Ein kleiner Aufenthaltsraum am Marktplatz. Am liebsten mit Zugang ins Internet, mit Sitzmöglichkeiten, auch kleine Snacks und Getränke in einem Automaten wären denkbar. Hauptsache ein Platz, vielleicht auch eine Art Container, in dem die Jugendlichen warten und sich aufhalten können. Vor allem in der kalten Winterzeit. Deshalb wäre die Umsetzung noch in diesem Jahr wünschenswert, wie Leonie und Helena in ihrem Vortrag betonen. Die beiden Mädchen stehen am Montagabend bei der Stadtratssitzung in Höchstädt vorn am Tisch und formulieren vor dem Bürgermeister und seinem Gremium ihre Wünsche.

Die beiden sind nicht allein, sie haben dabei Unterstützung von weiteren Freunden und den Verantwortlichen der Jugend- und Erwachsenenhilfe Seitz in Vertretung von Jennifer Bunk und Niklas Mattern. Die Firma ist der Träger des Höchstädter Jugendtreffs in der Dillinger Straße, der "Treff 58". Im Herbst 2023 wurde eine Jungbürgerversammlung organisiert, bei der mehr als 40 Buben und Mädchen aus Höchstädt und den Stadtteilen teilgenommen haben. In drei Arbeitsbereichen habe alle gemeinsam neue Ideen, Impulse und Projekte erarbeitet, die sich die Jugendlichen für ihre Heimat wünschen - und nun dem Stadtrat vorstellen. Und da geht es längst nicht nur um ein Warteräumchen am Marktplatz.

