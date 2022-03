Höchstädt

18:00 Uhr

Bei Ihle in Höchstädt gibt es bald auch Burger und Schnitzel

Der Kreisverkehr am Mühlenring in Höchstädt mit der Ihle-Filiale im Hintergrund.

Plus Seit wenigen Wochen hat das Ihle-Café am Mühlenkreisel in Höchstädt einen neuen Pächter. Das kroatische Ehepaar will neuen Schwung in die Karte bringen.

Von Simone Fritzmeier

Frische Backwaren, leckere Torten und Süßwaren und ein üppiges Frühstücksangebot - das umfasst in der Regel die Angebote bei den vielen Ihle-Filialen. Auch in Höchstädt. Dort ist die Bäckerei mit Café direkt am Mühlenkreisel von Anfang an gut besucht. Nun gibt es eine Veränderung. Seit wenigen Wochen hat im Ihle-Café dort ein neuer Chef das Sagen. Oder besser gesagt ein Ehepaar. Predrag und Anica Kovacic führen den Ihle als selbstständigen Pachtbetrieb. Und mit ihnen verändert sich auch das Angebot.

