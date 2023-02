Höchstädt

Kuhhandel oder faires Verfahren: Wenn Kommunen Grundstücke verkaufen

Plus Im Höchstädter Stadtrat wird intensiv über ein Bieterverfahren diskutiert. Am Ende kommt es zu einer knappen Kampfabstimmung über die weitere Vorgehensweise.

Von Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

Einer kann es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren. Ein anderer spricht von Kuhhandel. Auch von Spielbank-Mentalität ist die Rede. Im Höchstädter Stadtrat wird am Montag diskutiert. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage: Wie wirtschaftlich kann oder muss eine Kommune ihre Grundstücke verkaufen? Und was ist dabei fair und was nicht? Konkret geht es um den Vorschlag, ein sogenanntes zweistufiges Bieterverfahren beim Verkauf von Einzelgrundstücken einzuführen. Ein Verfahren, das bei einigen Städten und Gemeinde im Landkreis Dillingen angewendet wird – wenn auch nicht überall.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

