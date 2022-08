Lauinger Berufsschüler lernen mit Schulungsanlage aus Höchstädt

Als einzige Berufsschule in Bayern bildet die Lauinger Fachkräfte für Wasserversorgungstechnik aus. Nun haben sie eine neue Anlage.

Schon kurz nach Inbetriebnahme der neuen Schulungsanlage zog Claus Holzheu, Berufsschullehrer und Koordinator, eine positive Bilanz: „Eine tolle Sache für den Unterricht. Nicht nur wir Lehrer, sondern auch die Schülerinnen und Schüler sind begeistert.“ Als Projektverantwortlicher hatte der Lehrer sich zusammen mit Schulleiter Peter J. Hoffmann lange um die neue Anlage bemüht. Sie ersetzt das aus dem Jahr 1993 stammende und ebenfalls vom Wasseraufbereitungsspezialisten Grünbeck hergestellte Vorgängermodell.

Die Lauinger Anlage weist eine Besonderheit auf

Die neue Anlage konnte im Rahmen eines Digitalisierungsprojekts angeschafft werden, das die künftigen Fachkräfte für Wasserversorgungstechnik schon in der Erstausbildung fit macht für die Anforderungen von Industrie 4.0. Grünbeck passt zwar ohnehin fast jede Wasseraufbereitungsanlage individuell an die jeweiligen lokalen oder regionalen Anforderungen an, die aus unterschiedlichen Wasserqualitäten resultieren. Die Lauinger Schulungsanlage weist darüber hinaus einige spezielle Besonderheiten auf. Besonders vorteilhaft ist beispielsweise, dass verschiedene Elemente nicht wie sonst üblich in Stahl- und Kunststoffbehältern verschwinden, sondern transparent gestaltet sind. Somit lässt sich laut Pressemitteilung gut nachverfolgen, was in ihnen geschieht. Über das Prozessleitsystem eines Partnerunternehmens werden alle Sensoren und Aktoren der Anlage angesteuert und Lernkonstellationen geschaffen, die verschiedenste Situationen aus dem Betriebsalltag abbilden.

Was die Lauinger Auszubildenden daran lernen

Durch die modulare Bauweise können die Auszubildenden alle wichtigen verfahrenstechnischen Schritte der Wasseraufbereitung durchspielen. Die Bedeutung der Ausbildungsanlage reicht weit über die Region hinaus. Denn als einzige in Bayern bildet die Lauinger Berufsschule Fachkräfte für Wasserversorgungstechnik und drei weitere Umwelttechnikfelder aus. Dieses sind Fachkräfte für Abwassertechnik, Fachkräfte für Kreislauf- und Abfallwirtschaft und Fachkräfte für Rohr-, Kanal- und Industrieservice. (AZ)