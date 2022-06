Mann aus Dillingen wird bei Lagerfeuer schwer verletzt

Im Höchstädter Ortsteil Sonderheim hat ein Dillinger ein Lagerfeuer entzündet. Plötzlich griff das Feuer auf einen 25-Jährigen über.

Schwere Verbrennungen hat ein 25-jähriger Dillinger am Donnerstagabend erlitten. Wie die Polizei mitteilte, entzündete um 21.30 Uhr ein 30 Jahre alter Dillinger in einem Schrebergarten ein Lagerfeuer. Der Schrebergarten befindet sich im Höchstädter Ortsteil Sonderheim.

Auch ein Rettungshubschrauber wurde nach Sonderheim angefordert

Bei dem Feuer entstand eine Stichflamme. Die griff auf einen direkt neben dem Feuer stehenden 25-jährigen Dillinger über. Der Mann wurde nach Angaben der Polizei am Rücken und an den Beinen erheblich verletzte. Aufgrund der schweren Verbrennungen musste er mit einem Rettungshubschrauer in eine Spezialklinik geflogen werden. Um eine sichere Landung und Abflug zu gewährleisten, musste die Feuerwehr Höchstädt den Landungsbereich ausleuchten.

